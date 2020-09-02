Россияне затянули пояса. Расходы рекордно сократились от Москвы до Якутии 279 0 Экономика

Оставшись без помощи государства и лишившись работы из-за закрытия экономики, россияне массово вошли в режим тотальной экономии. В первом полугодии потребительские расходы сократились рекордно с 2006 года. В среднем по стране потребители попридержали в кошельках 11,5 тыс. руб., но в Москве, где был самый суровый карантин, траты сократились на 41 тыс. руб. Восстановления ждать не приходится – в июле россияне реализовали отложенный спрос и снова стали экономить.