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Россияне затянули пояса. Расходы рекордно сократились от Москвы до Якутии
2 Сентября 2020 279 0 Экономика
Оставшись без помощи государства и лишившись работы из-за закрытия экономики, россияне массово вошли в режим тотальной экономии. В первом полугодии потребительские расходы сократились рекордно с 2006 года. В среднем по стране потребители попридержали в кошельках 11,5 тыс. руб., но в Москве, где был самый суровый карантин, траты сократились на 41 тыс. руб. Восстановления ждать не приходится – в июле россияне реализовали отложенный спрос и снова стали экономить.
Не дождались помощи от государства
- Правительство, отказавшись от прямых выплат гражданам из Фонда национального благосостояния во время пандемии, обрекло россиян на жесткую экономию. По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, россияне в среднем сократили расходы на 11,5 тыс. руб. Сокращение стало максимальным с 2006 года. Даже несмотря на падение доходов на протяжении шести лет с 2014 года, россияне все эти годы находили возможность увеличивать траты с января по июль, замечают эксперты. Но 2020-ый стал исключением.
- Больше всего были вынуждены экономить жители Москвы – 41 тыс. руб. в среднем. Затем идет Якутия с показателем 28,7 тыс. руб., Севастополь – 26 тыс. руб., Ямало-Ненецкий автономный округ – 19,1 тыс., Краснодарский край – 18,9 тыс. и Санкт-Петербург – 15,9 тыс.
- Под нож попали необязательные траты, как правило, в тех отраслях, которые были закрыты на карантин. Расходы на путешествия упали на 90% по сравнению с 2019 годом, на одежду и обувь – на 82%, на кафе и рестораны – на 72%. При этом расходы на продукты выросли на 32%, а на алкоголь – на 22%.
- Вследствие экономии в июле 2020 года у россиян даже вырос объем свободных денег – на 13,7%. После оплаты всех счетов и покупки товаров повседневного спроса у российских семей, согласно подсчету «Ромира», оставалось 28,3 тыс. руб. Это деньги, которые уходят на погашение кредитов, совершение крупных покупок и накопление сбережений.
- Но сберегать пока не особо получается – на 1 апреля, по данным Центробанка, 42 млн россиян имели хотя бы один кредит, а за полгода число заемщиков выросло на 2,7%, или на 1,1 млн человек. Каждый четвертый заемщик при этом отдает до 80% своего заработка кредиторам.
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