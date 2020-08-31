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В кредите отказано. 4 млн россиян запретили занимать
31 Августа 2020 282 0 Экономика
Около 4 млн россиян столкнулись с невозможностью занять деньги – в кредитах отказывают как банки, так и микрофинансовые организации. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), с апреля по июнь каждый третий из 12 млн клиентов МФО стал некредитоспособным. Между тем, потребность в займах у россиян нисколько не снизилась. Поэтому, предупреждают эксперты, есть риски теневого кредитования за пределами нормативного регулирования.
За пределами кредитования
- Россияне все больше нуждаются в деньгах, но имеют все меньше возможностей их получить. Во втором квартале 2020 года из 12 млн постоянных клиентов микрофинансовых организаций 4 млн столкнулись с отказами в займе. При этом основная масса клиентов займов «до зарплаты» – это люди, которые не могут взять кредит в банке. Таким образом, несколько миллионов потенциальных заемщиков оказались за пределами легальных видов кредитования.
- Произошло это из-за ужесточения требований для выдачи кредитов со стороны МФО. Ростовщические организации зафиксировали рост просроченной задолженности более чем на 30 дней до 42% против 37,8% в первом квартале 2020 года. Просрочка связана с карантином, закрытием экономики и рекордным с 1999 года падением реальных располагаемых доходов россиян, которые, согласно Росстату, сократились на 8%.
- Увеличилась и средняя кредитная задолженность домохозяйств с начала года – на 12%, или на 37 тыс. руб., до 323,8 тыс. Общий размер задолженности физлиц на 1 июля достиг 19,909 трлн руб., сообщает ЦБ. За полгода он вырос на 809 млрд руб., или на 4,2%, а за год – на 2,141 трлн руб. За год рост кредитования составил 12%.
- Банки начали резко сокращать выдачу кредитов во втором квартале 2020 года. Но задолженность физлиц сокращалась только в апреле – на 119 млрд руб. В мае россияне заняли 48 млрд руб., в июне – еще 170 млрд. На 1 апреля россияне должны были банкам 10,9% своих ежемесячных доходов, а каждый четвертый заемщик попал в кредитное рабство и должен был отдавать более 80% своего ежемесячного заработка.
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