В кредите отказано. 4 млн россиян запретили занимать 282 0 Экономика

Около 4 млн россиян столкнулись с невозможностью занять деньги – в кредитах отказывают как банки, так и микрофинансовые организации. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), с апреля по июнь каждый третий из 12 млн клиентов МФО стал некредитоспособным. Между тем, потребность в займах у россиян нисколько не снизилась. Поэтому, предупреждают эксперты, есть риски теневого кредитования за пределами нормативного регулирования.