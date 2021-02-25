Капитал страны
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Россияне одобряют появление в России корпоративных пенсий
25 Февраля 2021 252 2 Исследования
По мнению экспертов корпоративная пенсия, которая входит в социальный пакет некоторых компаний, все больше привлекает соискателей. Так, более 84% участников опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка одобрили получение пенсионных отчислений от работодателя, причем определили сумму необходимой пенсии при завершении карьеры в 30 тыс. рублей.
- Согласно данным опроса, проведенного специалистами сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, в котором приняли участие 3500 человек, россияне одобряют практику корпоративных пенсий. О своей заинтересованности в такого рода накоплениях сообщили более 84% опрошенных, пишет РБК.
- При этом наиболее положительную реакцию наличие корпоративной пенсии на предприятии показали россияне в возрастной группе от 36 до 55 лет (85%). Молодое поколение работников также выразило доверие данному виду пенсионных накоплений. В группе от 18 до 25 лет положительно высказался 81% респондентов.
- А вот сотрудники старше 56 лет высказали недоверие корпоративным пенсиям. Эксперты связали такой подход с боязнью не накопить достаточно средств к моменту завершения карьеры. Причем люди уверены, что не смогут пополнить свои накопления даже при помощи работодателей.
- Корпоративные пенсионные программы представляют собой формирование работодателем негосударственных пенсионных накоплений, взносы в которые в обязательном порядке делают как работники, так и сам работодатель. Эксперты отмечают, что на сегодняшний день это один из самых эффективных инструментов для мотивации сотрудников.
- Тем не менее в России данный механизм формирования пенсионных накоплений не получил серьезного развития, хотя сами программы известны с 90-х годов. Только 3% участников опроса заявили, что вступили в КПП, 16% респондентов знают, что они существуют, а 18% о КПП только слышали. Причем наибольшую осведомленность проявили работники старше 56 лет, а наименьшую - молодое поколение сотрудников в возрасте от 18 до 25 лет.
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- Как ранее сообщал "Капитал страны", президент России Владимир Путин, во время своего обращения к Федеральному собранию, может объявить о новых расходах на социальную сферу. Причем одним из возможных видов помощи россиянам эксперты и СМИ называют индексацию пенсий работающим пенсионерам и снижение пенсионного возраста.
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в свое время (много лет назад ) Бритиш Американ Табакко - Ява в Москве уже практиковал такое ... Сотрудникам после увольнения можно было или разово забрать Всю сумму начисленную работодателем сразу или забирать частями ... кстати эти отчисления шли от Бат-Ява .. а с работников брались всего лишь % с операции перечисления .. точно так же как и за обеды мы платили не полную сумму, а % с продажи покушал на 100руб а заплатил 13.... так что корпоративная пенсия -это хорошо!!! тем более всегда можно проверить эти отчисления ... опять же это очередной стимул для сотрудника и очередной повод для работодателя держать сотрудника на коротком поводке
Ну естественно! Нет корпорации=нет пенсии. У нас как принято?! Каждые 3-5 лет менять название и ООО. А так то Россияне одобряют: Повышение НДС, повышение пенсионного возраста....а вот на днях ВШЭ отчиталась,что 60% россиян поддерживают очередное повышение Налогов и пошлин!