Россияне одобряют появление в России корпоративных пенсий 252 2 Исследования

По мнению экспертов корпоративная пенсия, которая входит в социальный пакет некоторых компаний, все больше привлекает соискателей. Так, более 84% участников опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка одобрили получение пенсионных отчислений от работодателя, причем определили сумму необходимой пенсии при завершении карьеры в 30 тыс. рублей.