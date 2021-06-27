Россияне не смогут получать пенсии и соцвыплаты на карты Visa и MasterCard с 1 июля 235 0 Экономика

Правительство меняет порядок зачисления пенсий и социальных выплат государства. С 1 июля 2021 года деньги не будут переводиться на карты международных платежных систем Visa и MaserCard. Отныне все положенные выплаты гражданам будут переводить на карты российской системы «Мир».