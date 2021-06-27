Россияне не смогут получать пенсии и соцвыплаты на карты Visa и MasterCard с 1 июля
27 Июня 2021 235 0 Экономика
Правительство меняет порядок зачисления пенсий и социальных выплат государства. С 1 июля 2021 года деньги не будут переводиться на карты международных платежных систем Visa и MaserCard. Отныне все положенные выплаты гражданам будут переводить на карты российской системы «Мир».
«Мир» вместо Visa и MasterCard
- С 1 июля россияне не смогут получать пенсионные и социальные выплат на карты Visa и MasterCard, сообщается на сайте Пенсионного фонда России. Решение было принято еще в 2020 году Центробанком. Однако его неоднократно переносили ввиду пандемии, из-за чего новый порядок начисление средств вступает в силу только сейчас.
- Теперь все ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, иных социальных выплат и пенсий можно будет получить на карту «Мир», наличными или на обычный банковский счет, к которому привязана банковская карта. Важно, что под это требование попадают выплаты на детей, которые пойдут в школу 1 сентября. Президент Владимир Путин перед выборами в Госдуму обещал выплатить на каждого школьника до 8 лет по 10 тыс. руб.
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- Согласно данным Центробанка, более 96% пенсионеров уже получают пенсии на карты системы «Мир». Но это не касается большинства получателей социальных выплат. По словам декана кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Финогеновой, решение ЦБ несет риски для тех, у кого нет карты «Мир» и нет счета или вклада с возможностью снятия. Но при этом остается еще один вариант – деньги можно будет получить наличными через почту.
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