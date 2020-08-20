Россияне не платят «Газпрому». Долг превысил выручку монополии 264 0 Экономика

Российские потребители газа массово не платят за природный газ – сумма накопленного долга уже превысила выручку монополии за второй квартал этого года: 331 млрд против 322,7 млрд руб. за январь-март. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в том числе из-за этого провален план по газификации страны – за три года его исполнение не превысило 15%.