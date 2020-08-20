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Россияне не платят «Газпрому». Долг превысил выручку монополии
20 Августа 2020 264 0 Экономика
Российские потребители газа массово не платят за природный газ – сумма накопленного долга уже превысила выручку монополии за второй квартал этого года: 331 млрд против 322,7 млрд руб. за январь-март. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в том числе из-за этого провален план по газификации страны – за три года его исполнение не превысило 15%.
Злостные неплательщики
- Россияне не платят за газ, и это большая проблема для монополии. Накопленная задолженность перед «национальным достоянием» составила к июлю 2020 года 331 млрд руб. Это больше, чем выручка «Газпрома» за январь-март – 322,7 млрд руб. Почти вчетверо долги россиян превышают доходы от экспорта газа в страны СНГ – 90,9 млрд руб.
- Причем долги потребителей резко выросли с начала года – почти в два раза. На 1 января задолженность населения перед «Газпромом» составляла 174,9 млрд руб. В том числе долг растет за счет «отпуска бездоговорного газа», который происходит, по словам Кудрина, в одной из республик Северного Кавказа. В какой именно, чиновник не назвал. Решения на этот счет «до сих пор не исполнены», констатировал глава Счетной палаты.
- Ухудшение финансового положения монополии ведет к провалу плана по газификации России. За три года план исполнен всего на 15%. По словам Кудрина, мероприятия по подаче газа сейчас убыточны. «Себестоимость зачастую выше, чем тариф», – заметил он. Разрыв раньше финансировался за счет экспортной выручки, но в 2020 году цены в Европе упали ниже российских, а объемы экспорта сократились на 15-20%.
- По причине сокращения экспортных доходов во втором квартале до минимума за 18 лет – 3,5 млрд долларов, и растущих долгов населения за газ газификация оказывается под вопросом.
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