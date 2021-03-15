«Лучше – в дом». Путин настоятельно рекомендовал олигархам вкладывать деньги в Россию 110 0 Экономика

Президент Владимир Путин на прошлой неделе провел видеоконференцию с представителями крупного бизнеса и главами госкомпаний. На ней присутствовало более шестидесяти «олигархов», которым президент посоветовал вкладывать средства в Россию, в частности в проекты, которые помогут достичь национальных целей развития. Путин отметил, что он поручил Федеральной налоговой службе вести «детальный мониторинг» прибыли и инвестиционной активности крупнейших компаний. По словам президента, прибыль компаний не должна уходить в «тихие гавани» и на «дивиденды», лучше ее инвестировать «в дом». «Здесь спокойнее и надежнее», – заверил президент.