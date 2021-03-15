Капитал страны
ENGLISH
15 МАР, 19:45 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
«Лучше – в дом». Путин настоятельно рекомендовал олигархам вкладывать деньги в Россию
15 Марта 2021 110 0 Экономика
Президент Владимир Путин на прошлой неделе провел видеоконференцию с представителями крупного бизнеса и главами госкомпаний. На ней присутствовало более шестидесяти «олигархов», которым президент посоветовал вкладывать средства в Россию, в частности в проекты, которые помогут достичь национальных целей развития. Путин отметил, что он поручил Федеральной налоговой службе вести «детальный мониторинг» прибыли и инвестиционной активности крупнейших компаний. По словам президента, прибыль компаний не должна уходить в «тихие гавани» и на «дивиденды», лучше ее инвестировать «в дом». «Здесь спокойнее и надежнее», – заверил президент.
Прибыль крупных компаний должна остаться «дома»
- На встрече с президентом Владимиром Путиным 11 марта присутствовали 66 глав госпредприятий и крупных компаний. Глава государства начал с того, что дал свой прогноз: в 2021 году сырьевые рынки восстановятся после кризиса и по ряду позиций продемонстрируют «многолетние максимумы». Это даст российским компаниям «солидный инвестиционный ресурс».
- Полученные сверхдоходы Путин рекомендовал «олигархам» вложить в проекты, которые помогут России достичь национальных целей развития, пишет The Bell. По словам президента, компании, которые гонятся за сиюминутным результатом – проигрывают, поскольку сталкиваются с серьезными проблемами, а расходы на их преодоление «порой в разы превышают мнимую экономию».
- Во-вторых, Путин напомнил о геополитической неопределенности. «Как будут развивать отношения ведущие экономики мира со своими основными партнерами и конкурентами и в Азии, и в Европе? Мы с вами знаем, можем об этом сказать совершенно определенно? Нет, не можем», – заключил Путин. Поэтому сверхприбыли от экспорта инвестировать «лучше – в дом, здесь спокойнее и надежнее».
- Но выбора Путин «олигархам» по сути не оставил: по его словам, он поручил Федеральной налоговой службе «вести детальный мониторинг» прибыли, которую получают крупные компании и инвестиций, которые они делают. Ежеквартальные отчеты будут ложиться на стол Путину, и он будет лично смотреть, «что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры». Особенно Путина будет интересовать, как они «конвертируются в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты».
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- Правительство также получило задание от президента – оно должно создать такие условия, чтобы предприниматели направляли деньги на развитие собственных бизнесов внутри России, а не на дивиденды «и не на то, чтобы распределить их где-то там в тихих гаванях». Путин заметил, что российское правительство уже начало борьбу с офшорами и разорвало несколько соглашений.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
12 МАР, 18:48 «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников
11 МАР, 20:22 На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны
Написать комментарий