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«Лучше – в дом». Путин настоятельно рекомендовал олигархам вкладывать деньги в Россию

15 Марта 2021 110 0 Экономика
«Лучше – в дом». Путин настоятельно рекомендовал олигархам вкладывать деньги в Россию

Президент Владимир Путин на прошлой неделе провел видеоконференцию с представителями крупного бизнеса и главами госкомпаний. На ней присутствовало более шестидесяти «олигархов», которым президент посоветовал вкладывать средства в Россию, в частности в проекты, которые помогут достичь национальных целей развития. Путин отметил, что он поручил Федеральной налоговой службе вести «детальный мониторинг» прибыли и инвестиционной активности крупнейших компаний. По словам президента, прибыль компаний не должна уходить в «тихие гавани» и на «дивиденды», лучше ее инвестировать «в дом». «Здесь спокойнее и надежнее», – заверил президент.

Прибыль крупных компаний должна остаться «дома»

  • На встрече с президентом Владимиром Путиным 11 марта присутствовали 66 глав госпредприятий и крупных компаний. Глава государства начал с того, что дал свой прогноз: в 2021 году сырьевые рынки восстановятся после кризиса и по ряду позиций продемонстрируют «многолетние максимумы». Это даст российским компаниям «солидный инвестиционный ресурс».
  • Полученные сверхдоходы Путин рекомендовал «олигархам» вложить в проекты, которые помогут России достичь национальных целей развития, пишет The Bell. По словам президента, компании, которые гонятся за сиюминутным результатом – проигрывают, поскольку сталкиваются с серьезными проблемами, а расходы на их преодоление «порой в разы превышают мнимую экономию».
  • Во-вторых, Путин напомнил о геополитической неопределенности. «Как будут развивать отношения ведущие экономики мира со своими основными партнерами и конкурентами и в Азии, и в Европе? Мы с вами знаем, можем об этом сказать совершенно определенно? Нет, не можем», – заключил Путин. Поэтому сверхприбыли от экспорта инвестировать «лучше – в дом, здесь спокойнее и надежнее».
  • Но выбора Путин «олигархам» по сути не оставил: по его словам, он поручил Федеральной налоговой службе «вести детальный мониторинг» прибыли, которую получают крупные компании и инвестиций, которые они делают. Ежеквартальные отчеты будут ложиться на стол Путину, и он будет лично смотреть, «что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры». Особенно Путина будет интересовать, как они «конвертируются в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты».

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  • Правительство также получило задание от президента – оно должно создать такие условия, чтобы предприниматели направляли деньги на развитие собственных бизнесов внутри России, а не на дивиденды «и не на то, чтобы распределить их где-то там в тихих гаванях». Путин заметил, что российское правительство уже начало борьбу с офшорами и разорвало несколько соглашений.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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