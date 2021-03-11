За дешевый бензин власти доплатят нефтяникам 135 млрд рублей 242 1 Экономика

Нефтяные компании добились своего – правительство выплатит им дополнительные 135 млрд руб. из бюджета за сдерживание цен на автомобильное топливо. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Александра Новака и Дмитрия Григоренко, сообщила пресс-служба Белого дома. Для этого власти внесут изменения в механизм сдерживания цен на топливо – условные внутренние цены будут индексироваться для нефтяников не на 5%, а на уровень цен на АЗС в 2019-2020 годах.