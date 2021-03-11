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За дешевый бензин власти доплатят нефтяникам 135 млрд рублей

11 Марта 2021 242 1 Экономика
За дешевый бензин власти доплатят нефтяникам 135 млрд рублей

Нефтяные компании добились своего – правительство выплатит им дополнительные 135 млрд руб. из бюджета за сдерживание цен на автомобильное топливо. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Александра Новака и Дмитрия Григоренко, сообщила пресс-служба Белого дома. Для этого власти внесут изменения в механизм сдерживания цен на топливо – условные внутренние цены будут индексироваться для нефтяников не на 5%, а на уровень цен на АЗС в 2019-2020 годах.

Нефтяники получат больше из бюджета за сдерживание цен

  • Правительство решило доплатить нефтяникам 135 млрд руб. в 2021 году за сдерживание цен на автомобильное топливо. Об этом говорится на сайте правительства. Для этого будет изменен демпферный механизм – условные внутренние цены проиндексируют не на 5%, а на уровень цен на АЗС в 2019-2020 годах.
  • По словам главного экономиста Vygon Consulting Сергея Ежова, индексация индикативных цен с розничными сбалансирует ситуацию на рынке. В противном случае цепочка производителей-поставщиков топлива будет убыточна.
  • Демпферный механизм правительство ввело в 2018 году в ответ на резкий рост цен на топливо. Если цены на внешних рынках оказываются выше российский, бюджет доплачивает нефтяникам разницу, если, наоборот, экспортные цены падают, нефтяники доплачивают деньги в бюджет за высокие цены на АЗС. В 2019 году нефтяники получили из бюджета 304 млрд руб., а в 2020 году выплатили 401 млрд. В обоих случаях платили налогоплательщики и потребители бензина.

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  • Правительство рассчитывает, что изменение механизма приведет к «улучшению экономики нефтеперерабатывающего сектора» и создаст условия для роста розничных цен «не выше годовой инфляции».
  • Согласно Росстату, в январе – феврале 2021 года цены на бензин выросли на 1,9%. Это на 0,4% выше, чем общий уровень инфляции. Эксперты обращали внимание, что индексация внутренних цен в демпфере слишком высокая – 5% (хотя цены в 2020 году выросли на 4,4%). В связи с тем, что государство завышало условные цены, реальные цены стремились отыграть их на заправках.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:56 0 0
Водитель:

Вообще-то бензин у нас дорогой. За 15 лет цены на него выросли на 300% (с 11 руб. до 40 с лишним). В нефтедобывающей стране топливо действительно могло бы быть дёшевым.

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