Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 МАЙ, 21:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

20 МАЙ, 21:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Россия теряет природные богатства. Восполняется лишь треть добычи ископаемых

20 Мая 2021 359 3 Экономика
Россия теряет природные богатства. Восполняется лишь треть добычи ископаемых

Счетная палата зафиксировала истощение запасов стратегических и дефицитных природных ресурсов в России. В 2018 году 63% добычи покрывались за счет новых открытий, но в 2020-м запасы пополнились всего на 32% от уровня текущей добычи. Это говорит о том, что страна ускоренными темпами теряет дефицитные и стратегические ископаемые, в том числе уран, литий, хром, титан, нефть, газ и др.

Природное богатство России уменьшается

  • В новом отчете Счетной палаты аудиторы пишут, что Россия перестала воспроизводить дефицитные и стратегические ископаемые. Если еще в 2018 году 63% добычи покрывались новыми открытиями, то в 2020 году покрыть удалось только 32%.
  • Истощаются как дефицитные ископаемые (уран, литий, титан, хром, марганец), так и стратегическое сырье (нефть, газ, медь, никель). На геологоразведку в 2018-20 годах государство потратило 87 млрд руб. Но план не был выполнен по 20 видам стратегических и дефицитных ресурсов: по золоту, серебру, алмазам, урану, хромовым рудам, свинцу, вольфраму и др.
  • В связи с этим аудиторы отмечают «недостаточно эффективное» управление недрами. Более того, они отмечают, что подобная ситуация ведет к усилению зависимости от импорта, причем в некоторых случаях – зависимость становится критической. К примеру, в Россию уже сейчас ввозится около трети стратегических видов сырья и 60% дефицитных полезных ископаемых. Россия на 100% зависит от импорта титана, хрома, марганца и лития. Импорт покрывает две трети потребности в бокситах и половину в меди.
  • Также Россия последние 30 лет отстает от развития технологий обогащений и переработки твердых полезных ископаемых. Нет в стране больше производства редкоземельных металлов и ряда черных металлов. Счетная палата констатирует, что компетенции СССР в этих отраслях утрачены полностью.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • В ведомстве назвали «нерепрезентативным» выводы Минприроды о 100%-ном воспроизводстве сырьевой базы в стране. Даже нефть и газ не воспроизводится – существенная часть новых открытий через время списывается. Так, не существующими с 2016 по 2019 годы были признанны запасы нефти на 2,278 млрд тонн. Это пять годовых объемов добычи. Также было списано 6,041 трлн кубометров газа – девять годовых объемов добычи. Санкции Запада не дают стране нормально развивать минерально-сырьевую базу – доступа к технологиям и финансам нет, как нет и собственных.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
С
21:27 0 0
Студент:

Подлючий цирк уродов, быстрее бы отсюда уехать навсегда.

В
20:52 0 0
Вася:

Золота им не хватает))) А кто такие золотоносные Месторождения как "Купол" канадскому "Кинг росс" продал в 2007 году (+ ещё 2 им же) ?! Видимо Борис Николаевич Ельцин продал ))) зомбаки слушая Путена верят,что при Ельцине Россию распродали, а не при Путене ))) При Ельцине и 10% не продали того,что при Чекисте распродали))) Берёшь любые предприятия и 8 из 10-ти будут проданы в 2006-2010 годах.)))

И
16:40 2 0
И.И..:

МСБ зависит не от санкций запада, а от того места откуда растут руки у россиян.отставание идет повсюду, вплоть до обогащения сырья. отсутствие новых технологий, четких законов по добыче и защите окружающей среды, делают сырье продаваемой РФ все менее конкурентным, а техногенные катастрофы и аварии все более реальными и частыми.

Статьи

Штрафы ГИБДД хотят списывать автоматически со счетов россиян

Штрафы ГИБДД хотят списывать автоматически со счетов россиян
Экономика

Центробанк распродал тонны золота из резервов за месяц

Центробанк распродал тонны золота из резервов за месяц
Экономика 2

После критики Путина Мишустин отправил зама на Камчатку

После критики Путина Мишустин отправил зама на Камчатку
Политика 1

Россиян предложили штрафовать за плохое здоровье. Инициатива поступила из мэрии Москвы

Россиян предложили штрафовать за плохое здоровье. Инициатива поступила из мэрии Москвы
Политика 4

Узнай, страна!

В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод

В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод

В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес

В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес

Новости дня

18:49 США: есть доказательства лабораторного происхождения COVID-19 США: есть доказательства лабораторного происхождения COVID-19
Штрафы ГИБДД хотят списывать автоматически со счетов россиян
Штрафы ГИБДД хотят списывать автоматически со счетов россиян
18:24 Путин: Россия даст ответ всем, кто попытается что-то «откусить» от нее Путин: Россия даст ответ всем, кто попытается что-то «откусить» от нее
16:13 В «Газпроме» отказались обсуждать сроки завершения «Северного потока-2» В «Газпроме» отказались обсуждать сроки завершения «Северного потока-2»
15:51 Зеленский: США могут снять санкции с «Северного потока-2» Зеленский: США могут снять санкции с «Северного потока-2»
15:18 Кремль ответил на идею об использовании труда заключенных Кремль ответил на идею об использовании труда заключенных
12:43 Музаев: ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ Музаев: ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ
Центробанк распродал тонны золота из резервов за месяц
Центробанк распродал тонны золота из резервов за месяц
12:18 В РФ выявили 9232 случая коронавируса за сутки В РФ выявили 9232 случая коронавируса за сутки

Узнай, страна!

14:36 В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод
После критики Путина Мишустин отправил зама на Камчатку
После критики Путина Мишустин отправил зама на Камчатку
11:19 В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес
00:10 В Санкт-Петербурге создан первый в России штамм бактерии для производства биополимеров В Санкт-Петербурге создан первый в России штамм бактерии для производства биополимеров
19 МАЙ, 23:30 В Московской области запустили лицензированное производство портативных кардиографов В Московской области запустили лицензированное производство портативных кардиографов
19 МАЙ, 22:40 В Ульяновской области передали на испытания первый транспортный самолет Ил-76МД-90А В Ульяновской области передали на испытания первый транспортный самолет Ил-76МД-90А
18 МАЙ, 20:01 В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку
Россиян предложили штрафовать за плохое здоровье. Инициатива поступила из мэрии Москвы
Россиян предложили штрафовать за плохое здоровье. Инициатива поступила из мэрии Москвы
18 МАЙ, 14:58 В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне
18 МАЙ, 09:17 В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену
17 МАЙ, 15:33 В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов
17 МАЙ, 14:40 В Ярославской области стартовал проект по выращиванию радужной форели В Ярославской области стартовал проект по выращиванию радужной форели
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter