Россия теряет природные богатства. Восполняется лишь треть добычи ископаемых
20 Мая 2021 359 3 Экономика
Счетная палата зафиксировала истощение запасов стратегических и дефицитных природных ресурсов в России. В 2018 году 63% добычи покрывались за счет новых открытий, но в 2020-м запасы пополнились всего на 32% от уровня текущей добычи. Это говорит о том, что страна ускоренными темпами теряет дефицитные и стратегические ископаемые, в том числе уран, литий, хром, титан, нефть, газ и др.
Природное богатство России уменьшается
- В новом отчете Счетной палаты аудиторы пишут, что Россия перестала воспроизводить дефицитные и стратегические ископаемые. Если еще в 2018 году 63% добычи покрывались новыми открытиями, то в 2020 году покрыть удалось только 32%.
- Истощаются как дефицитные ископаемые (уран, литий, титан, хром, марганец), так и стратегическое сырье (нефть, газ, медь, никель). На геологоразведку в 2018-20 годах государство потратило 87 млрд руб. Но план не был выполнен по 20 видам стратегических и дефицитных ресурсов: по золоту, серебру, алмазам, урану, хромовым рудам, свинцу, вольфраму и др.
- В связи с этим аудиторы отмечают «недостаточно эффективное» управление недрами. Более того, они отмечают, что подобная ситуация ведет к усилению зависимости от импорта, причем в некоторых случаях – зависимость становится критической. К примеру, в Россию уже сейчас ввозится около трети стратегических видов сырья и 60% дефицитных полезных ископаемых. Россия на 100% зависит от импорта титана, хрома, марганца и лития. Импорт покрывает две трети потребности в бокситах и половину в меди.
- Также Россия последние 30 лет отстает от развития технологий обогащений и переработки твердых полезных ископаемых. Нет в стране больше производства редкоземельных металлов и ряда черных металлов. Счетная палата констатирует, что компетенции СССР в этих отраслях утрачены полностью.
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- В ведомстве назвали «нерепрезентативным» выводы Минприроды о 100%-ном воспроизводстве сырьевой базы в стране. Даже нефть и газ не воспроизводится – существенная часть новых открытий через время списывается. Так, не существующими с 2016 по 2019 годы были признанны запасы нефти на 2,278 млрд тонн. Это пять годовых объемов добычи. Также было списано 6,041 трлн кубометров газа – девять годовых объемов добычи. Санкции Запада не дают стране нормально развивать минерально-сырьевую базу – доступа к технологиям и финансам нет, как нет и собственных.
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Подлючий цирк уродов, быстрее бы отсюда уехать навсегда.
Золота им не хватает))) А кто такие золотоносные Месторождения как "Купол" канадскому "Кинг росс" продал в 2007 году (+ ещё 2 им же) ?! Видимо Борис Николаевич Ельцин продал ))) зомбаки слушая Путена верят,что при Ельцине Россию распродали, а не при Путене ))) При Ельцине и 10% не продали того,что при Чекисте распродали))) Берёшь любые предприятия и 8 из 10-ти будут проданы в 2006-2010 годах.)))
МСБ зависит не от санкций запада, а от того места откуда растут руки у россиян.отставание идет повсюду, вплоть до обогащения сырья. отсутствие новых технологий, четких законов по добыче и защите окружающей среды, делают сырье продаваемой РФ все менее конкурентным, а техногенные катастрофы и аварии все более реальными и частыми.