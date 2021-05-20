Россия теряет природные богатства. Восполняется лишь треть добычи ископаемых 359 3 Экономика

Счетная палата зафиксировала истощение запасов стратегических и дефицитных природных ресурсов в России. В 2018 году 63% добычи покрывались за счет новых открытий, но в 2020-м запасы пополнились всего на 32% от уровня текущей добычи. Это говорит о том, что страна ускоренными темпами теряет дефицитные и стратегические ископаемые, в том числе уран, литий, хром, титан, нефть, газ и др.