Россия станет Туркменией по доходам граждан через 5 лет 123 0 Экономика

Экономические «успехи» России даже во время пандемии, когда все страны падают одновременно, не перестают удивлять. Так, по итогам 2020 года Россия займет непочетное 68-е место по ВВП на душу населения, прогнозирует Международный валютный фонд. А через пять лет, по расчетам экспертов, уровень жизни в России приблизится к показателям Туркмении, хотя сейчас российские граждане богаче жителей среднеазиатской деспотии на 20%.