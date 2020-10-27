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Россия станет Туркменией по доходам граждан через 5 лет

27 Октября 2020 123 0 Экономика
Россия станет Туркменией по доходам граждан через 5 лет

Экономические «успехи» России даже во время пандемии, когда все страны падают одновременно, не перестают удивлять. Так, по итогам 2020 года Россия займет непочетное 68-е место по ВВП на душу населения, прогнозирует Международный валютный фонд. А через пять лет, по расчетам экспертов, уровень жизни в России приблизится к показателям Туркмении, хотя сейчас российские граждане богаче жителей среднеазиатской деспотии на 20%.

На пути к достижениям Туркмении

  • Уровень жизни в России продолжает стремительно падать. В 2020 году страна займет 68-е место в мире по ВВП на душу населения, прогнозирует МВФ. На одного россиянина придется всего 9,97 тыс. долларов валового внутреннего продукта. Еще год назад этот показатель был выше на 1,6 тыс. долларов, или на 14%.
  • ВВП на душу населения считается показателем средних доходов населения. Он скатится до уровня 2016-2017 годов на фоне снижения ВВП России, который в долларах упадет до отметки 2007 года –1,5 трлн долларов.
  • Однако на этом скатывание не прекратится и существенного роста не будет. До 2025 года Россия утратит еще две позиции и откатится с 68 на 70-е место. Правда, показатель вырастет – на душу населения ВВП достигнет 12,97 тыс. долларов.
  • Но этот возврат к прошлым показателям уже не поможет – Россия будет по доходам на одной ступени с Туркменией (ее ВВП на душу населения вырастет до 12,85 тыс. долларов). Обгонит Россию соседний Казахстан, который увеличит показатель с текущих 8,78 тыс. долларов и 74-го места до 13,09 тыс. и 69-ой строчки в рейтинге.
  • Недосягаемой по уровню жизни для России будет Болгария – ВВП на душу в ней составит 14,86 тыс. долларов к 2025 году. Китай с 10,84 тыс. долларов в текущем году через пять лет вырастет в 1,5 раза – до 16,28 тыс.
  • На текущий момент Россия отстает от развитых стран по уровню жизни в 4,5 раза, или на 46,35 тыс. долларов ВВП. А к 2025 году отставание увеличится до 58,65 тыс. долларов, то есть станет пятикратным.
  • Во многом прогноз МВФ основывается на пессимистичной оценке восстановления российской экономики после пандемии. Если экономика США вырастет в 2021 году на 3,1%, германии – на 4,2%, Франции – на 6%, а Китая – на 8,2%, то экономика России всего на 2,8%. В последующие годы Россия будет расти в два раза медленнее мировой экономики. Будет она и в три раза отставать от развивающихся стран, которые выйдут на темпы роста в районе 6% ВВП в год.
  • Во втором квартале 2020 года доходы россиян упали рекордно с 1998 года, на 8,4%, в третьем обвал продолжился – он достиг 4%. Вторая волна коронавируса может обрушить их еще сильнее. По данным Credit Suisse, россияне уже обеднели сильнее украинцев и турок, потеряв 11% доходов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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