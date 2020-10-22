Обеднели сильнее украинцев и турок. Доходы россиян упали на 11% 90 0 Экономика

Пока Росстат рапортует о глубине падения доходов россиян – в третьем квартале они снова упали на 4,8%, – швейцарский банк провел собственное исследование того, как изменилось благосостояние граждан разных стран. Выяснилось, что россияне беднеют быстрее, чем граждане Украину или Турции. Но при этом России удалось не стать самой худшей страной по этому показателю – она пропустила вперед Мексику, ЮАР и Бразилию.