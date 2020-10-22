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Обеднели сильнее украинцев и турок. Доходы россиян упали на 11%

22 Октября 2020 90 0 Экономика
Обеднели сильнее украинцев и турок. Доходы россиян упали на 11%

Пока Росстат рапортует о глубине падения доходов россиян – в третьем квартале они снова упали на 4,8%, – швейцарский банк провел собственное исследование того, как изменилось благосостояние граждан разных стран. Выяснилось, что россияне беднеют быстрее, чем граждане Украину или Турции. Но при этом России удалось не стать самой худшей страной по этому показателю – она пропустила вперед Мексику, ЮАР и Бразилию.

Хуже украинцев и турок

  • В первом полугодии 2020 года благосостояние россиян рухнуло на 10,7% в долларовом выражении. К такому выводу пришли исследователи из швейцарского банка Credit Suisse. Для сравнения: доходы жителей Украины снизились менее чем на 9%, а у граждан Турции – менее чем на 7%.
  • При этом Россия вошла в число аутсайдеров – стран, где благосостояние упало рекордно. Это Норвегия (минус 11%), Мексика (14,2%), Южная Африка (21,8%) и Бразилия (24,4%).
  • Главной же причиной столь сильного падения доходов россиян стала девальвация рубля и потрясение на нефтяном рынке. В первом полугодии рубль обесценился на 13% (сейчас уже на 25%), напомнили аналитики.
  • Оценка Credit Suisse – это альтернативный взгляд на российские реалии. Банк пользуется собственной методологией и учитывает при расчете благосостояния капитализацию фондового рынка, цены на жилье, валютные курсы и динамику ВВП. Так, например, в абсолютном выражении совокупное благосостояние россиян равняется 3,3 трлн долларов. Это на 370 млрд долларов больше, чем в начале года. Но, учитывая уровень неравенства в России, основной прирост благосостояния пришелся на олигархов и представителей власти (по состоянию на начало года в России было 3,03 тыс. граждан с состоянием более 50 млн долларов; 57% богатствами России владеет 1%).
  • Росстат оценивал падение доходов во втором квартале в 8%, потом ухудшив оценку до 8,4%. В третьем квартале доходы упали еще на 4,3%. Таким образом, россияне переживают самое большое падение доходов с 1990-х годов. В среднем россияне, по данным Росстата, живут на 35043 руб. в месяц, или 14 долларов в день. Согласно оценке Центра конъюнктурных исследований ВШЭ, россияне потеряли 2 трлн руб. доходов с начала года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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