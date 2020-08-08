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Россия пухнет от денег. Резервы выросли до максимума за 12 лет
8 Августа 2020 3273 2 Экономика
Российские власти выделили крайне скупую помощь россиянам и предприятиям, отказались поддерживать рубль в необходимом объеме и в самый серьезный кризис за последние 20 лет почти ничего не потратили из резервов на «черный день». Финансово-экономическая система, установленная в России неолиберальным режимом, призвана выкачивать все соки из страны и ничего не давать взамен. Очередное этому доказательство состоит в простом факте: в то время как доходы россиян упали рекордно на 8%, а экономика сократится на 6% по итогам года, резервы Центробанка выросли до максимальной величины с 2008 года, а именно до 591,8 млрд долларов.
Деньги есть, но вы держитесь
- Россия добилась еще одного рекорда, который граждане не ощутят на себе и своих кошельках. Золотовалютные резервы страны выросли до максимума за последние 12 лет и составили 31 июля 591,8 млрд долларов. За одну только неделю объем резервов увеличился на 9,1 млрд долларов, за весь июль – на 22 млрд, а за год – на 71,9 млрд. Большим объемом резервов Россия обладала лишь в августе 2008 года – 598,1 млрд долларов.
- Однако благодарить за это надо не действия властей, которые ничего не делали, а рост цен на золото выше 2 тыс. долларов и падение доллара на форексе. Эти два фактора позволили ЦБ увеличить резервы даже при том, что регулятор потратил с конца марта 13,5 млрд долларов на поддержку рубля и финансирование дефицита бюджета.
- Половину прироста резервов дал рост стоимости золота. Цены на золото выросли рекордно за 10 лет и, по прогнозу Bank of America, они могут достигнуть 3 тыс. долларов в 2021 году. Безусловно, это отразится на золотовалютных запасах России, которые увеличатся до 650 мдрд долларов.
- На текущий момент золотой запас России оценивается в 73,9 млн тройских унций и 144 млрд долларов. Это 24% всех золотовалютных резервов. Если цена золота пробьет уровень 3 тыс. долларов за унцию, его объем в резервах ЦБ подорожает до 210 млрд долларов. Вместе с золотом прибыль России принесли вложения в евро (5,3%) и юань (курс к долару вырос с 7,06 до 6,98 юаня), который до этого принес убытки на 5 млрд долларов.
- Но при этом на жизни россиян рост золотовалютных резервов никак не отразится. Фонд национального благосостояния составляет 20% ЗВР на балансе ЦБ, или 116,8 млрд долларов. По итога года из них правительство потратит только 300 млрд руб. (4%) на финансирование дефицита бюджета. Как заявил в середине июня замминистра финансов Алексей Сазанов, у России ограничены ресурсы, и она не может тратить резервы ради помощи всем и вся даже в условиях пандемии и самого тяжелого экономического кризиса. Зачем тогда нужны резервы, власти не говорят.
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А вот и наша "красавица" управляющая... Подымай пенсии Владимир Владимирович, денег то валом в "кубышке", а то вы всё ворчите - нет денег, нет денег...
Россия пухнет от денег а Россияне от отсутствия денег