Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
11 АВГ, 14:25 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

11 АВГ, 14:25 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Россия пухнет от денег. Резервы выросли до максимума за 12 лет

8 Августа 2020 3273 2 Экономика
Россия пухнет от денег. Резервы выросли до максимума за 12 лет

Российские власти выделили крайне скупую помощь россиянам и предприятиям, отказались поддерживать рубль в необходимом объеме и в самый серьезный кризис за последние 20 лет почти ничего не потратили из резервов на «черный день». Финансово-экономическая система, установленная в России неолиберальным режимом, призвана выкачивать все соки из страны и ничего не давать взамен. Очередное этому доказательство состоит в простом факте: в то время как доходы россиян упали рекордно на 8%, а экономика сократится на 6% по итогам года, резервы Центробанка выросли до максимальной величины с 2008 года, а именно до 591,8 млрд долларов.

Деньги есть, но вы держитесь

  • Россия добилась еще одного рекорда, который граждане не ощутят на себе и своих кошельках. Золотовалютные резервы страны выросли до максимума за последние 12 лет и составили 31 июля 591,8 млрд долларов. За одну только неделю объем резервов увеличился на 9,1 млрд долларов, за весь июль – на 22 млрд, а за год – на 71,9 млрд. Большим объемом резервов Россия обладала лишь в августе 2008 года – 598,1 млрд долларов.
  • Однако благодарить за это надо не действия властей, которые ничего не делали, а рост цен на золото выше 2 тыс. долларов и падение доллара на форексе. Эти два фактора позволили ЦБ увеличить резервы даже при том, что регулятор потратил с конца марта 13,5 млрд долларов на поддержку рубля и финансирование дефицита бюджета.
  • Половину прироста резервов дал рост стоимости золота. Цены на золото выросли рекордно за 10 лет и, по прогнозу Bank of America, они могут достигнуть 3 тыс. долларов в 2021 году. Безусловно, это отразится на золотовалютных запасах России, которые увеличатся до 650 мдрд долларов.
  • На текущий момент золотой запас России оценивается в 73,9 млн тройских унций и 144 млрд долларов. Это 24% всех золотовалютных резервов. Если цена золота пробьет уровень 3 тыс. долларов за унцию, его объем в резервах ЦБ подорожает до 210 млрд долларов. Вместе с золотом прибыль России принесли вложения в евро (5,3%) и юань (курс к долару вырос с 7,06 до 6,98 юаня), который до этого принес убытки на 5 млрд долларов.
  • Но при этом на жизни россиян рост золотовалютных резервов никак не отразится. Фонд национального благосостояния составляет 20% ЗВР на балансе ЦБ, или 116,8 млрд долларов. По итога года из них правительство потратит только 300 млрд руб. (4%) на финансирование дефицита бюджета. Как заявил в середине июня замминистра финансов Алексей Сазанов, у России ограничены ресурсы, и она не может тратить резервы ради помощи всем и вся даже в условиях пандемии и самого тяжелого экономического кризиса. Зачем тогда нужны резервы, власти не говорят.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
14:15, 08.08 0 0
Владимир Иванович :

А вот и наша "красавица" управляющая... Подымай пенсии Владимир Владимирович, денег то валом в "кубышке", а то вы всё ворчите - нет денег, нет денег...

14:14, 08.08 2 0
Владимир U6784873:

Россия пухнет от денег а Россияне от отсутствия денег

Статьи

«Собою подала пример». Дочь Путина повторила опыт Екатерины II

«Собою подала пример». Дочь Путина повторила опыт Екатерины II
Политика

Путин выиграл «гонку за вакциной» от COVID-19 и привил свою дочь Екатерину

Путин выиграл «гонку за вакциной» от COVID-19 и привил свою дочь Екатерину
Политика

«Северный поток-2» не достроят. Партнер «Газпрома» рассказал почему

«Северный поток-2» не достроят. Партнер «Газпрома» рассказал почему
Экономика

Российский газ не нужен Европе. «Газпром» продает его себе в убыток

Российский газ не нужен Европе. «Газпром» продает его себе в убыток
Экономика

Новости бизнеса

В России сократилось количество малых и средних предприятий

В России сократилось количество малых и средних предприятий

Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь

Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь

Узнай, страна!

В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя

В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя

В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд

В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд

Новости дня

12:17 В России могут увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет В России могут увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:56 Президент объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса Президент объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
11:36 ВОЗ: в борьбе с коронавирусом есть проблеск надежды ВОЗ: в борьбе с коронавирусом есть проблеск надежды
11:13 В России зафиксировано менее 5 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки В России зафиксировано менее 5 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки
10:57 В Минтруда разъяснили порядок перевода сотрудников на удаленку В Минтруда разъяснили порядок перевода сотрудников на удаленку
10:31 Росздравнадзор ответил на призыв остановить регистрацию вакцины от COVID-19 Росздравнадзор ответил на призыв остановить регистрацию вакцины от COVID-19
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09:54 МИД Литвы: Светлана Тихановская находится в Вильнюсе МИД Литвы: Светлана Тихановская находится в Вильнюсе

Узнай, страна!

14:21 В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13:39 В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
13:01 В России сократилось количество малых и средних предприятий В России сократилось количество малых и средних предприятий
11:52 Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь
10:57 Россия решила прикрыть оффшоры, чтобы ограничить вывод капитала из страны Россия решила прикрыть оффшоры, чтобы ограничить вывод капитала из страны
10 АВГ, 13:26 В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
10 АВГ, 13:13 В регионах растет спрос на бизнес-курсы В регионах растет спрос на бизнес-курсы
10 АВГ, 12:52 В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ
10 АВГ, 12:33 Производители колбас жалуются на «неаргументированный» рост цен на мясо Производители колбас жалуются на «неаргументированный» рост цен на мясо
10 АВГ, 12:17 В Рязанской области начали строительство нового высокотехнологичного элеватора за 2,2 млрд рублей В Рязанской области начали строительство нового высокотехнологичного элеватора за 2,2 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter