Россия пухнет от денег. Резервы выросли до максимума за 12 лет 3273 2 Экономика

Российские власти выделили крайне скупую помощь россиянам и предприятиям, отказались поддерживать рубль в необходимом объеме и в самый серьезный кризис за последние 20 лет почти ничего не потратили из резервов на «черный день». Финансово-экономическая система, установленная в России неолиберальным режимом, призвана выкачивать все соки из страны и ничего не давать взамен. Очередное этому доказательство состоит в простом факте: в то время как доходы россиян упали рекордно на 8%, а экономика сократится на 6% по итогам года, резервы Центробанка выросли до максимальной величины с 2008 года, а именно до 591,8 млрд долларов.