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Россия просит у Китая 10 млрд долларов

20 Августа 2020 206 0 Экономика
Россия просит у Китая 10 млрд долларов

Российские чиновники рассчитываю, что Китай поможет со строительством газоперерабатывающего комплекса в поселке Усть-Луга Ленобласти и в создании российско-китайской страховой компании. На оба проекта потребуется более 10 млрд долларов. Китайской стороне было предложено вложить средства в них, сообщило Минэкономразвития.

Китаю Россия не интересна

  • На заседании рабочей группы межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству России и Китая российские чиновники предложили китайским партнерам вложить 10 млрд долларов в два проекта – один газовый, а второй – финансовый. Конкретных инвесторов со стороны Китая пока нет, зато уже есть проблемы с «поиском баланса между российским и китайским регулированием и коммерческими потребностями».
  • Комиссия, о которой идет речь, работает с 2014 года по инициативе лидеров двух страны – Владимира Путин и Си Цзиньпина. Правда, цель работы комиссии – содействие в реализации проектов в неэнергетической сфере. Но это не помешало предложить газовый проект для китайских инвестиций.
  • За шесть лет работы комиссии не удалось увеличить инвестиции из Китай – напротив, они упали с 4,543 до 3,717 млрд долларов. Китайским инвесторам не интересна стагнирующая российская экономика. В мегапроектах российских властей они также не намерены участвовать. Так, например, China Development Bank отказался давать 14 млрд долларов «Газпрому» на строительство завода по переработке газа в Амурской области. Примечательно, что банк находится в прямом подчинении у Госсовета КНР.
  • На «Силу Сибири» китайцы тоже не дали ни доллара в 2015 году и «Газпрому» пришлось взвалить расходы в 1,1 трлн руб. на свои плечи. Теперь китайской стороне не нужен российский газ, который приходит по этому газопроводу. Не стали китайцы финансировать и высокоскоростную железнодорожную магистраль «Пекин-Берлин» за 10 трлн руб. Компания China Railway Eryuan Engineering посчитала российский проект нерентабельным.
  • Отклонил Китай и проект по выпуску российских гособлигаций в юанях. Его должны были запустить в 2017 году, но переносили до 2019-го, а потом в Минфине сообщили, что для этого так и не нашли необходимой платформы. Не позволил Пекин и продажи российских облигаций, номинированных в юанях, на Московской бирже.
  • Обошел Россию и железнодорожный «Шелковый путь» из Китая в Европу. Он был заявлен в 2008 году и должен был быть реализован не позднее 2020 года. Но Китаю оказалось удобнее прокладывать путь не через Россию, а через страны Центральной Азии.
  • Несмотря на все это, президент Владимир Путин считает, что у России и Китая отношения на беспрецедентно высоком уровне. В чем это выражается, президент не сформулировал, кроме того, что страны обеспечивают «международную безопасность и стабильность».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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