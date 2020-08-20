Россия просит у Китая 10 млрд долларов 206 0 Экономика

Российские чиновники рассчитываю, что Китай поможет со строительством газоперерабатывающего комплекса в поселке Усть-Луга Ленобласти и в создании российско-китайской страховой компании. На оба проекта потребуется более 10 млрд долларов. Китайской стороне было предложено вложить средства в них, сообщило Минэкономразвития.