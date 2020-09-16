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Россия погрязнет в долгах уже через три года

16 Сентября 2020 542 0 Экономика
Россия погрязнет в долгах уже через три года

Государственный долг России превысит «опасную черту» в 20% ВВП, которую определил глава Минфина Антон Силуанов, к концу 2023 года. Долговые обязательства правительства достигнут 21,3% ВВП, или 28,3 трлн руб., что сопоставимо с годовым бюджетом страны. Россия вынуждена будет отдавать ежегодно до 1,6 трлн руб. в счет погашения долга. Сейчас его обслуживание обходится в 950 млрд руб. в год.

Правительство влезло в долги

  • Россия пошла на резкое увеличение госдолга из-за пандемии коронавируса, которая лишила бюджет 38% доходов от нефти и газа (данные за январь-август), налоговых и таможенных сборов. Общий дефицит федерального бюджета в 2020 году ожидается на уровне 4 трлн руб., а дефицит консолидированного бюджета (федеральный, региональные и муниципальные бюджеты) может достигнуть 8 трлн.
  • В проекте федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, на который ссылается РБК, Минфин прогнозирует увеличение госдолга через три года до 21,3% ВВП, или до 28,3 трлн руб. При этом ведомство закладывает и увеличение расходов на его обслуживание – с 950 млрд руб. в текущем году до 1,6 трлн руб. в 2023-м.
  • По итогам 2019 года госдолг России составлял всего 12,3% ВВП (13,6 трлн руб.), но пандемия вынудила занимать и к концу текущего года долг вырастет до 19% ВВП (20,3 трлн руб.). Глава Минфина Антон Силуанов называл размер госдолга в 20% для России «опасной чертой», которую не следует переступать. Однако Россия не может свести концы с концами без заимствований, и до 2023 года будет активно занимать.
  • Внешний долг, как ожидают в Минфине, будет стабильным на протяжении трех лет – 5,1-5,3 трлн руб. Основной объем госдолга будет продаваться внутренним покупателям – крупнейшим банкам, которые будут закладывать облигации федерального займа в Центробанк для получения под них живых денег. Это схема – вариант печатного станка для покрытия дефицита бюджета, который ведет к увеличению в экономике наличной массы.
  • Глава Минфина предупреждал в начале сентября, что страны, которые выпускают госдолг из-под контроля, сталкиваются с «очень большими проблемами». Его в этом поддерживала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При текущих ставках по долговым облигациям в 6-7% годовых и условии, что комфортным долг может быть, если его обслуживание стоит не более 10% доходов правительства, критическим уровнем для России будет долг в 30% ВВП.
  • Однако при бюджете в 22 трлн руб. власти будут отдавать 1,6 трлн на выплату долгов. Этот показатель приближается к 10% всех доходов. Очевидно, что долговая нагрузка будет тормозить развитие страны и лишать целые отрасли необходимого финансирования. Да и без внешних заимствований правительтсво долго не протянет, а западные инвесторы объявили России бойкот, и уже в этом году для властей стало проблемой занять 3 трлн руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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