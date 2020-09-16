Россия погрязнет в долгах уже через три года 542 0 Экономика

Государственный долг России превысит «опасную черту» в 20% ВВП, которую определил глава Минфина Антон Силуанов, к концу 2023 года. Долговые обязательства правительства достигнут 21,3% ВВП, или 28,3 трлн руб., что сопоставимо с годовым бюджетом страны. Россия вынуждена будет отдавать ежегодно до 1,6 трлн руб. в счет погашения долга. Сейчас его обслуживание обходится в 950 млрд руб. в год.