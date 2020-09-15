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Дыра в бюджете достигла 3 трлн рублей. Властям нечем ее закрыть

15 Сентября 2020 862 0 Экономика
Дыра в бюджете достигла 3 трлн рублей. Властям нечем ее закрыть

Правительство России долгие годы ничего не делало для ослабления нефтяной зависимости, и теперь страна будет расплачиваться за бездействие властей. Дефицит федерального бюджета в текущем году вырастет до предварительным оценкам до 4 трлн руб. Чтобы покрыть его, Минфин предложил занять рекордную сумму – 5,4 трлн руб. Из них почти 1 трлн должен пойти на погашение предыдущих долгов, а 4,42 трлн руб. покрыть выпадающие доходы. Однако к сентябрю план заимствований удалось исполнить лишь на 1,5 трлн руб. Аналитики сомневаются, что за три с половиной месяца властям удастся занять столько, сколько не удалось за 8 месяцев – 3 трлн руб.

Проблема размером с 3 трлн рублей

  • Минфин обновил программу займов на 2020 год и заложил в нее увеличение госдолга на 5,4 трлн руб., сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правительстве. При этом в бюджет будут направлены только 4,42 трлн руб., а чуть меньше 1 трлн ведомству придется выплатить в счет погашения предыдущих обязательств.
  • Однако амбициозный план, предполагающий увеличение госдолга с 12,5% до 20% ВВП, на начало сентября исполнен меньше, чем на треть. Минфин взял в долг 1,5 трлн руб. за 8 месяцев и до конца года должен привлечь еще 3 трлн. Эта означает, что каждую неделю до нового года власти должны занимать 200-250 млрд руб., хотя в среднем аукционы до этого приносили 80-100 млрд, а особо успешные – до 200 млрд.
  • Как и писал «Капитал страны», если занять 3 трлн не получится, под нож пойдет бюджет размером 22,561 трлн руб. Пока Минфину удалось собрать в бюджет 11,7 трлн руб., что на 1,5 трлн меньше, чем в 2019 году. Сильнее всего правительство подвели нефтегазовые доходы, упавшие на 38%. Сборы НДС просели всего на 2,5%, таможенные пошлины – на 12%, налог на прибыль – на 14%, а акцизы даже выросли на 1,2%.
  • За восемь месяцев дефицит бюджета достиг 1,7 трлн руб., которые были покрыты на 1,5 трлн за счет займов. В августе дыра в бюджете увеличилась до 20% от размера казны. При этом до конца года расходы необходимо увеличить на 35%. Тратить придется 2,3 трлн руб. в месяц (в январе-августе траты составляли 1,7 трлн руб. в месяц). Это типичная ситуация, когда 40% расходов ложатся на последние четыре месяца.
  • Большинство дополнительных расходов предусматривает статья «Национальная экономика». Она предполагает восстановление экономики и выход из кризиса и именно на нее делают ставку премьер Михаил Мишустин и первый вице-премьер Андрей Белоусов. Если она не будет должным образом профинансирована, то роста экономики в 2021 году не предвидится.
  • Однако России не у кого занять 3 трлн руб. У российских банков, которые стали крупными покупателями казначейских облигаций, нет такого объема свободных средств в резервах, а на депозитах в ЦБ находится 2,4 трлн руб. Западные инвесторы не дают России в долг из-за риска санкций против этого самого госдолга. Но и они в успешном 2019 году заняли России 1,04 трлн руб. за весь год. Представить, что они дадут сразу 3 трлн в ухудшившихся условиях, не получается. Поэтому с большой долей вероятности бюджет ждет секвестр, а экономику – длительная стагнация.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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