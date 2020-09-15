Дыра в бюджете достигла 3 трлн рублей. Властям нечем ее закрыть 862 0 Экономика

Правительство России долгие годы ничего не делало для ослабления нефтяной зависимости, и теперь страна будет расплачиваться за бездействие властей. Дефицит федерального бюджета в текущем году вырастет до предварительным оценкам до 4 трлн руб. Чтобы покрыть его, Минфин предложил занять рекордную сумму – 5,4 трлн руб. Из них почти 1 трлн должен пойти на погашение предыдущих долгов, а 4,42 трлн руб. покрыть выпадающие доходы. Однако к сентябрю план заимствований удалось исполнить лишь на 1,5 трлн руб. Аналитики сомневаются, что за три с половиной месяца властям удастся занять столько, сколько не удалось за 8 месяцев – 3 трлн руб.