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Россия пережила коронавирус. Как COVID-19 повлиял на сбережения, расходы и привычки россиян
5 Июня 2020 338 0 Общество
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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса в России стабилизируется и необходимо постепенно выходить из режима ограничений, а многие регионы начинают отменять введенные карантинные меры. Специалисты The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга "Ромир" выяснили, как коронавирус повлиял на сбережения, расходы и привычки россиян.
- Компания The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательский холдинг "Ромир" провели совместное исследование влияния коронавируса на настроение и финансовые возможности россиян. Согласно полученным результатам, 42% респондентов заявили, что в отношении инвестиций и сбережений у них ничего не изменилось, 11% заявили о сокращении сбережений, а 4% опрошенных отметили рост накоплений, причем в Москве о росте сбережений заявили 6% респондентов. А вот 43% россиян утверждают, что не имеют сберегательного счета.
- При этом большинство опрошенных намерены возвратить свои расходы на докризисный уровень в ближайшие месяцы. В первую очередь, как пишет РИА Новости, речь идет о таких категориях трат, как расходы на продукты, косметику, одежду и обувь. Причем наибольшее количество тех, кто планирует увеличить расходы, приходится на группу населения с 45 до 60 лет.
- В исследовании отмечено, что коронавирус довольно сильно повлиял на привычки россиян. Так, большинство опрошенных заявили, что не собираются возвращаться к прежнему поведению. Даже после снятия карантина россияне хотят продолжить готовить еду дома, проводить больше времени со своими семьями, больше гулять и заниматься спортом.
- А вот желание ходить в гости и встречаться с родственниками не изменилось. Россияне услали от кризиса и намерены вернуться к социально активной жизни как только это будет возможно. Но больше всего коронавирус повлиял на покупки через интернет, многие респонденты заявили, что не собираются отказываться от онлайн покупок даже после снятия ограничений.
- Тем не менее, эксперты отмечают, что Россия сможет восстановиться после кризиса только через 2-3 года, а две трети россиян не имеют никаких сбережений и живут от зарплаты до зарплаты. Также, по мнению специалистов, без денег в кризис останется треть малого бизнеса и 15-20% среднего.
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