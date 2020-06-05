Россия пережила коронавирус. Как COVID-19 повлиял на сбережения, расходы и привычки россиян 338 0 Общество img_copyright

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса в России стабилизируется и необходимо постепенно выходить из режима ограничений, а многие регионы начинают отменять введенные карантинные меры. Специалисты The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга "Ромир" выяснили, как коронавирус повлиял на сбережения, расходы и привычки россиян.