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Россия оправится от коронавируса только через 2-3 года

4 Июня 2020 99 0 Экономика
Россия оправится от коронавируса только через 2-3 года
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Российская экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, только через 2-3 года. Восстановление не будет сопровождаться сменой экономической модели – Россия останется сырьевым придатком Европы и Китая. Хуже всего придется жителям России – две трети из них не имеют никаких сбережений и живут от зарплаты до зарплаты.

Еще 2-3 года кризис

  • Текущий кризис сравним только с войной. При этом никто не знает, что будет после кризиса. Все будет зависеть от продолжительности карантинных мер и возможной второй волны коронавируса. Об этом сказал ректор РАНХиГС Владимир Мау на онлайн-саммите «Сценарии выхода из COVID-кризиса», который провела инвестиционная компания А1. О саммите пишут «Ведомости».
  • Восстановление экономики России до докризисного уровня затянется на 2-3 года, считает гендиректор и владелец AEON Corporation Роман Троценко. По его словам, снятие карантина во всем мире идет по экономическим причинам: «Это осознанный выбор – снятие карантина за продолжение товарообмена». Отмена карантина в этом случае не означает конца пандемии, вакцины от коронавируса по-прежнему нет.
  • К снятию ограничений власти подталкивает и то, что две трети населения не имеют никаких сбережений и живут от зарплаты до зарплаты. Без денег останется треть малого бизнеса и 15-20% среднего. Нехватка капитала усугубится.
  • Кризис, по словам Троценко, не станет для России возможностью изменить «экспортоориентированную сырьевую модель». Так как Россия еще «со времен Бориса Годунова» занималась экспортом сырья на мировые рынки. Измениться это не может: с восстановлением торговых цепочек Россия вернется на свое «достаточно скромное место в мире».
  • По мнению директора «Центра исследований постиндустриального общества» Вячеслава Иноземцева, Россия должна не копить резервы, как сейчас, а тратить как можно больше для преодоления последствий кризиса. Чем больше денег потратят власти, тем быстрее будет преодолен кризис.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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