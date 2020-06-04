Россия оправится от коронавируса только через 2-3 года 99 0 Экономика img_copyright

Российская экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, только через 2-3 года. Восстановление не будет сопровождаться сменой экономической модели – Россия останется сырьевым придатком Европы и Китая. Хуже всего придется жителям России – две трети из них не имеют никаких сбережений и живут от зарплаты до зарплаты.