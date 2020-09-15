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Россия отдала Белоруссии резервы. Лукашенко остался недоволен 1,5 млрд долларов

15 Сентября 2020 2716 3 Экономика
Россия отдала Белоруссии резервы. Лукашенко остался недоволен 1,5 млрд долларов

Президент Владимир Путин выделил 1,5 млрд долларов в качестве поддержки режима Александра Лукашенко в Белоруссии. Госдума утвердила в экстренном порядке выдачу государственного кредита без соблюдения формальных процедур. На кредит пойдут деньги из резервов федеральной казны, которые размещаются в банковской системе на депозитах. Всего в «кубышке» правительства было 1,78 трлн руб.

Правительство оставили без «кубышки»

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого Евросоюз считает нелегитимным, а сотни тысяч белорусов с улиц белорусских городов призывают уйти в отставку, остался недоволен финансовой помощью России. Президент Владимир Путин 14 сентября выделил Минску 1,5 млрд долларов на незапланированный кредит. По словам источников в Минске, Лукашенко рассчитывал на большее.
  • По сути, Путин за счет российского бюджета оплатил то, что белорусские граждане забрали из банков Белоруссии – 1 млрд валюты и белорусских рублей с начала кризиса. Также Москва реструктуризирует кредит на 1 млрд долларов, который Минск должен был вернуть в этом году. Всего соседняя республика должна России 8 млрд долларов из 19 млрд ее внешнего долга. Но Лукашенко не собирается ничего отдавать.
  • Чтобы предоставить экстренный кредит тонущему режиму, по поручению Путина Госдума в срочном порядке переписала закон, касающийся городских и муниципальных бюджетов России. По нему правительство теперь может предоставлять иностранным государствам займы, которые не были предусмотрены графиком. Деньги на такие кредиты предлагается брать из свободных остатков средств федерального бюджета, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
  • Это деньги федерального бюджета, которые казначейство хранит в банковской системе на депозитах. На 14 сентября у правительства было 1,78 трлн руб. в заначке. Из них и будут выданы деньги Белоруссии. При этом у России большие проблемы с бюджетом – казне не хватает 3 трлн руб. до конца года, что может привести к сокращению на эту же сумму федерального бюджета размером 22 трлн руб.
  • Белоруссию выделение 1,5 млрд долларов не спасет. В резервах страны осталось всего 3 млрд долларов живых денег, те же 1,5 млрд были потрачены в августе на поддержку белорусского рубля, который все равно девальвировался на 20% с начала года. Текущий объем резервов Белоруссии покрывает 2,5 месяца импорта. Учитывая перебои на крупнейших предприятиях, обеспечивающих 25% ВВП и валютную выручку, страна вплотную подошла к валютному кризису.
  • МВФ отказался выдавать экстренный кредит на 900 млн долларов Минску из-за разногласий о путях выхода из экономического кризиса. Но дала Россия – стране не привыкать: за 26 лет правления Лукашенко на него Москва безвозвратно потратила 120 млрд долларов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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18:49 1 2
василий юрков:

Давно нужно менять все сверху до низу и уметь расставаться с властью КАК доберутся - не оторвать ЭТО и у них и у нас

18:38 2 2
Виталий:

А чего не дать то????? Ведь не своё, а народец пере контуется, не впервой денежки ""народные"" разбазаривать. Это же 100 лярдов рублей---а детишкам в школу не нашлось у этого Обнулённого. ВОТ И ВСЯ ЦЕНА НАШЕМУ КОРМЧЕМУ. До жить бы да того момента, когда ЕГО повезут в клетке на суд НАРОДНЫЙ. Да и всех его соратников в погонах и без по дележу бабла.

18:20 4 1
ершов олег евгеньевич:

Категорически НЕ СОГЛАСЕН. У нас своих проблем маловато? А пенсии поднять слабо? Вас что предыдущий опыт ничему не учит? Давали уже одному такому же президенту 3 миллиарда все равно его "сместили" и где российские денюшки, кто то за это ответил, до сих пор по судам бегаете. Этот "многовекторный" тоже скоро канет в лету. На кой такому российские деньги разбазаривать...

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