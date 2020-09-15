Россия отдала Белоруссии резервы. Лукашенко остался недоволен 1,5 млрд долларов 2716 3 Экономика

Президент Владимир Путин выделил 1,5 млрд долларов в качестве поддержки режима Александра Лукашенко в Белоруссии. Госдума утвердила в экстренном порядке выдачу государственного кредита без соблюдения формальных процедур. На кредит пойдут деньги из резервов федеральной казны, которые размещаются в банковской системе на депозитах. Всего в «кубышке» правительства было 1,78 трлн руб.