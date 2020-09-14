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Путин занял 1,5 млрд долларов Лукашенко
14 Сентября 2020 1381 3 Экономика
Президент России на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пообещал исполнить договоренность и предоставить Минску кредит на 1,5 млрд долларов. Вопросом занимаются министерства финансов двух стран. До этого Лукашенко просил о реструктуризации предыдущего кредита на 1 млрд долларов.
Очередной жест щедрой помощи
- Президент Путин пообещал выделить Белоруссии 1,5 млрд долларов «в этот сложный момент». Об этом российский лидер заявил в Сочи на встрече с Лукашенко. При этом хозяин Кремля подал это так, словно кредит пойдет на преодоление 20%-ного спада в экономике Белоруссии в результате общей беды – коронавируса. Хотя кризис в соседней республике обострился именно после президентских выборов 9 августа, когда Лукашенко выиграл сфальсифицированные выборы.
- Крупнейшие предприятия республики, на которые приходится 25% ВВП, объявили забастовки после насилия над протестующими, несогласными с победой Лукашенко. Из-за слухов о запрете на валютные операции и проверках происхождения средств на банковских вкладах со стороны КГБ граждане Белоруссии вывели со счетов и депозитов в банках 1 млрд долларов валюты и белорусских рублей. На межбанковском рынке разразился кризис. Банкам пришлось резко поднимать ставки по депозитам до 20% годовых, чтобы привлечь средства граждан.
- Также произошла девальвация рубля. Национальный банк Белоруссии потратил 1,5 млрд долларов из золотовалютных резервов на его поддержание. При этом резервы составляют 9 млрд долларов, из которых живых денег только 4,5 млрд долларов. Теперь этих средств еще меньше – 3 млрд. Госдолг правительства Белоруссии достигает 19 млрд долларов, из которых 8 млрд приходятся на Россию.
- Выделяя кредит на 1,5 млрд долларов, Путин выразил надежду, что это «соответствующим образом отразится и на финансовых рынках». Российский президент не раскрыл, откуда пойдут средства на кредит Белоруссии, но, возможно, это будет Фонд национального благосостояния, из которого в свое время президент Украины Виктор Янукович получил 3 млрд долларов. После этого он был свергнут, а деньги так и не вернулись народу России. К 2020 году Россия потеряла на поддержке режима Лукашенко 120 млрд долларов.
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Сути не меняет. Путин взял из кармана россиян и отдал Лукашенко 1,5 миллиарда долларов. Без гарантии возврата. Вместо лекарств, на которьіе денег уже нет. На Лукашенко есть, на лекарства для россиян нет. Президент РФ или чего?
Безграмотный журналист? Жертва ЕГЭ?
"Не Путин занял Лукашенко", а Путин дал в долг Лукашенко. Учите "великий и могучий"!