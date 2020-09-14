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Путин занял 1,5 млрд долларов Лукашенко

14 Сентября 2020 1381 3 Экономика
Путин занял 1,5 млрд долларов Лукашенко

Президент России на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пообещал исполнить договоренность и предоставить Минску кредит на 1,5 млрд долларов. Вопросом занимаются министерства финансов двух стран. До этого Лукашенко просил о реструктуризации предыдущего кредита на 1 млрд долларов.

Очередной жест щедрой помощи

  • Президент Путин пообещал выделить Белоруссии 1,5 млрд долларов «в этот сложный момент». Об этом российский лидер заявил в Сочи на встрече с Лукашенко. При этом хозяин Кремля подал это так, словно кредит пойдет на преодоление 20%-ного спада в экономике Белоруссии в результате общей беды – коронавируса. Хотя кризис в соседней республике обострился именно после президентских выборов 9 августа, когда Лукашенко выиграл сфальсифицированные выборы.
  • Крупнейшие предприятия республики, на которые приходится 25% ВВП, объявили забастовки после насилия над протестующими, несогласными с победой Лукашенко. Из-за слухов о запрете на валютные операции и проверках происхождения средств на банковских вкладах со стороны КГБ граждане Белоруссии вывели со счетов и депозитов в банках 1 млрд долларов валюты и белорусских рублей. На межбанковском рынке разразился кризис. Банкам пришлось резко поднимать ставки по депозитам до 20% годовых, чтобы привлечь средства граждан.
  • Также произошла девальвация рубля. Национальный банк Белоруссии потратил 1,5 млрд долларов из золотовалютных резервов на его поддержание. При этом резервы составляют 9 млрд долларов, из которых живых денег только 4,5 млрд долларов. Теперь этих средств еще меньше – 3 млрд. Госдолг правительства Белоруссии достигает 19 млрд долларов, из которых 8 млрд приходятся на Россию.
  • Выделяя кредит на 1,5 млрд долларов, Путин выразил надежду, что это «соответствующим образом отразится и на финансовых рынках». Российский президент не раскрыл, откуда пойдут средства на кредит Белоруссии, но, возможно, это будет Фонд национального благосостояния, из которого в свое время президент Украины Виктор Янукович получил 3 млрд долларов. После этого он был свергнут, а деньги так и не вернулись народу России. К 2020 году Россия потеряла на поддержке режима Лукашенко 120 млрд долларов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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23:14, 14.09 0 0
Алга:

Сути не меняет. Путин взял из кармана россиян и отдал Лукашенко 1,5 миллиарда долларов. Без гарантии возврата. Вместо лекарств, на которьіе денег уже нет. На Лукашенко есть, на лекарства для россиян нет. Президент РФ или чего?

21:50, 14.09 0 0
Пушкин:

Безграмотный журналист? Жертва ЕГЭ?

20:00, 14.09 2 0
mr. Liberman:

"Не Путин занял Лукашенко", а Путин дал в долг Лукашенко. Учите "великий и могучий"!

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