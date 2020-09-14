Путин занял 1,5 млрд долларов Лукашенко 1381 3 Экономика

Президент России на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пообещал исполнить договоренность и предоставить Минску кредит на 1,5 млрд долларов. Вопросом занимаются министерства финансов двух стран. До этого Лукашенко просил о реструктуризации предыдущего кредита на 1 млрд долларов.