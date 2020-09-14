Россия потеряла 120 млрд долларов на поддержке режима Лукашенко 535 0 Экономика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 сентября совершит свой первый визит в Москву после выборов 9 августа. Попытка переизбраться на новый срок привела к массовым протестам против фальсификаций и продления полномочий Лукашенко, правящего республикой на протяжении 26 лет. По словам источников Bloomberg, президент России Владимир Путин убежден, что белорусский народ в конечном счете не свергнет его многолетнего партнера. Более того, Путин не мыслит себе ситуацию, при которой он будет разговаривать с оппозицией. При этом уже очевидно – поддержка диктатора потребует новых финансовых вливаний. И Путин, скорее всего, пойдет на очередные траты, несмотря на то, что к 2020 году Россия уже потратила на режим Лукашенко почти 120 млрд долларов.