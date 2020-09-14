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Россия потеряла 120 млрд долларов на поддержке режима Лукашенко
14 Сентября 2020 535 0 Экономика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 сентября совершит свой первый визит в Москву после выборов 9 августа. Попытка переизбраться на новый срок привела к массовым протестам против фальсификаций и продления полномочий Лукашенко, правящего республикой на протяжении 26 лет. По словам источников Bloomberg, президент России Владимир Путин убежден, что белорусский народ в конечном счете не свергнет его многолетнего партнера. Более того, Путин не мыслит себе ситуацию, при которой он будет разговаривать с оппозицией. При этом уже очевидно – поддержка диктатора потребует новых финансовых вливаний. И Путин, скорее всего, пойдет на очередные траты, несмотря на то, что к 2020 году Россия уже потратила на режим Лукашенко почти 120 млрд долларов.
Дорогой Александр Григорьевич
- Режим Александра Лукашенко, пожалуй, можно назвать одним из самых дорогих для Кремля. В 2017 году Международный валютный фонд оценил размер российских субсидий белорусской экономике в 106 млрд долларов за период с 2005 по 2015 годы. Эксперты МВФ включили в общий счет межгосударственные кредиты и прямые инвестиции российский компаний.
- По более свежим данным экспертов Института энергетики и финансов, которые публиковал Forbes в 2020 году, Россия за 2012-2019 годы вложила в Белоруссию 45 млрд долларов. Но в этой оценке эксперты сконцентрировались лишь на льготных поставках энергоресурсов.
- Попытку подсчитать все потери России за время правления Лукашенко (1994-2019) сделало издание «Открытые медиа». Журналисты суммировали субсидии по нефти и газу, потери от незаконных схем по экспорту нефтепродуктов и от импорта нелегальной табачной продукции. В результате в номинальном выражении получилось 98,7 млрд долларов, а в ценах 2019 года – 116,1 млрд.
- Потери России от поддержки режима Лукашенко складываются из следующих показателей: заниженные цены на газ для Белоруссии обошлись России в 40 млрд долларов; от торговли нефтью с Белоруссией Россия недополучила более 50 млрд долларов; приватизация «Белтрансгаза» стоила «Газпрому» на 1,5 млрд долларов больше, чем реальная стоимость предприятия; нелегальные схемы экспорта нефтепродуктов из российской нефти под видом «растворителей и разбавителей» обошлись в 2 млрд долларов, а нелегальный ввоз в Россию белорусских сигарет – в 1,5 млрд.
- Также Россия регулярно одалживала деньги Лукашенко и прощала кредиты. Уже через 1,5 года после вступления в должность президент Белоруссии добился списания долга на 1,4 млрд долларов. По состоянию на 31 марта 2020 года Россия выдала кредитов Белоруссии на 8 млрд долларов.
- Лукашенко уже запросил реструктурировать 1 млрд долларов задолженности. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor снизило прогноз по суверенному рейтингу республики до «негативного». Это означает, что у Минска остается все меньше возможностей выплачивать долг в иностранной валюте. Белоруссия рискует быстро истощить свои валютные резервы и приблизиться к дефолту. В этом случае Путину снова придется спасать Лукашенко и предоставлять ему очередные кредиты. Но на этот раз помощь будет оказана в ситуации, когда лишние деньги не помешали бы и самой России.
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