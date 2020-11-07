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Россия останется без алмазов. Месторождения истощаются
7 Ноября 2020 370 0 Экономика
В Арктической зоне России истощаются алмазоносные пески. К 2030 году их добыча упадет более чем в три раза. В связи с этим алмазодобывающие компании начинают переходить на добычу россыпного золота и платины. Об этом изданию «Наука в Сибири» рассказал зампредседателя Сибирского отделения РАН академик Николай Похиленко, пишет ТАСС.
В поисках коренных алмазов
- До 2030 года добыча алмазов в алмазоносных песках Арктики упадет более чем в три раза, считает Похиленко. По его мнению, компаниям уже сейчас необходимо переориентироваться на поиск месторождений коренных алмазов. Несколько таких обнаружено в Якутии. Но разработка пока не ведется, а запасы изучаются.
- Некоторые компании, например «Алмазы Анабара», после истощения алмазоносных песков переходят на россыпное золото и платину. «Алмазы Анабара» – это дочернее предприятие «Алросы».
- В июне 2020 года вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минфину и Минприроды, а также властям Якутии изучить целесообразность добычи других полезных ископаемых. Это нужно, чтобы диверсифицировать риски компаний, зависящих от моноресурса.
- Ученые считают, что производители алмазов должны переключиться с алмазоносных песков на месторождения коренных алмазов. По словам Похиленко, в Арктической зоне Якутии есть признаки нахождения «более древних, среднепалеозойских трубок с возрастом примерно 370 млн лет». В этих кимберлитовых трубка – заставшей магме, могут находиться крупные дорогие алмазы, аналогичные тем, что добываются на месторождениях «Удачная» и «Мир».
- При этом на месторождении «Мир» – крупнейшем в мире, добыча прекращена в 2017 году из-за аварии. На «Удачном» – крупнейшем подземном руднике, добыча алмазов продолжается.
- Сама компания «Алроса» – одна из трех крупнейших в мире алмазодобывающих компаний. На нее приходится 25% мировой добычи алмазов. Компания принадлежит на 33% Российской Федерации, на 25% Республике Саха и на 8% ее районам. На текущий момент алмазно-бриллиантовая отрасль находится в кризисе из-за пандемии коронавируса. По отрасли бьет сокращение спроса на камни ювелирного класса.
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