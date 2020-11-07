Россия останется без алмазов. Месторождения истощаются 370 0 Экономика

В Арктической зоне России истощаются алмазоносные пески. К 2030 году их добыча упадет более чем в три раза. В связи с этим алмазодобывающие компании начинают переходить на добычу россыпного золота и платины. Об этом изданию «Наука в Сибири» рассказал зампредседателя Сибирского отделения РАН академик Николай Похиленко, пишет ТАСС.