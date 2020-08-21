Россия нарушила сделку ОПЕК+. Саудовская Аравия призывает к ответу 207 0 Экономика

Третий месяц подряд Россия нарушает соглашение с Саудовской Аравией об ограничении добычи нефти. Информация об этом не получает широкой огласки, но мониторинговый комитет ОПЕК+ каждый раз отмечает нарушения во внутренних документах организации и поднимает вопрос на совещаниях министров стран – участниц соглашения, пишет Reuters.