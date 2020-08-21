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Россия нарушила сделку ОПЕК+. Саудовская Аравия призывает к ответу
21 Августа 2020 207 0 Экономика
Третий месяц подряд Россия нарушает соглашение с Саудовской Аравией об ограничении добычи нефти. Информация об этом не получает широкой огласки, но мониторинговый комитет ОПЕК+ каждый раз отмечает нарушения во внутренних документах организации и поднимает вопрос на совещаниях министров стран – участниц соглашения, пишет Reuters.
Придется отрабатывать до конца сентября
- С 1 мая по соглашению ОПЕК+ Россия должна была сократить добычу на 2,8 млн баррелей в сутки. В общей сложности 23 страны – участницы сделки обязались убрать с рынка 9,7 млн баррелей для балансировки спроса и предложения. В августе планка была снижена на 2 млн баррелей - до 7,7 млн.
- Но не все страны честно выполняли условия соглашения: в мае-июле страны качали на 283 тыс. баррелей больше, чем было оговорено. Россия в мае добывала 9,388 млн баррелей, хотя должна была 8,492 млн. В июне, по данным ЦДУ ТЭК, добыча составила 9,323 млн, а в июле – 9,37 млн. Нарастили добычу в июле «Роснефть» – на 0,4%, ЛУКОЙЛ – на 1,5%, «Газпром нефть» – на 2%.
- Теперь ОПЕК+ обязывает штрафников до конца сентября выполнить то, что они не сделали до августа. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман. В числе стран-штрафников Россия, Ирак, Нигерия, Казахстан, Ангола, Конго, Габон и Южный Судан.
- На эти страны, включая Россию, распространяется дополнительное ограничение – 1,653 млн баррелей в сутки в совокупности. Больше всего придется на Ирак – 851 тыс. баррелей в стутки, еще 315 тыс. на Нигерию. Россия и другие страны, не входящие в ОПЕК, качали на 657 тыс. баррелей в сутки больше, чем должны были. Казахстан добывал на 189 тыс. больше, Южный Судан – на 149 тыс.
- Министр энергетики России Александр Новак признал, что в июле Россия выполнила сделку на 97%, но в августе вышла на 100%. Но в июле предложение оказалось на 1 млн баррелей в сутки ниже спроса. Это вселяет в Россию оптимизм. «Мы уже вошли в стадию сокращения запасов и движемся в сторону среднего пятилетнего значения», – отметил Новак.
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