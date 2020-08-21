Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
21 АВГ, 16:50 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

21 АВГ, 16:50 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Россия нарушила сделку ОПЕК+. Саудовская Аравия призывает к ответу

21 Августа 2020 207 0 Экономика
Россия нарушила сделку ОПЕК+. Саудовская Аравия призывает к ответу

Третий месяц подряд Россия нарушает соглашение с Саудовской Аравией об ограничении добычи нефти. Информация об этом не получает широкой огласки, но мониторинговый комитет ОПЕК+ каждый раз отмечает нарушения во внутренних документах организации и поднимает вопрос на совещаниях министров стран – участниц соглашения, пишет Reuters.

Придется отрабатывать до конца сентября

  • С 1 мая по соглашению ОПЕК+ Россия должна была сократить добычу на 2,8 млн баррелей в сутки. В общей сложности 23 страны – участницы сделки обязались убрать с рынка 9,7 млн баррелей для балансировки спроса и предложения. В августе планка была снижена на 2 млн баррелей - до 7,7 млн.
  • Но не все страны честно выполняли условия соглашения: в мае-июле страны качали на 283 тыс. баррелей больше, чем было оговорено. Россия в мае добывала 9,388 млн баррелей, хотя должна была 8,492 млн. В июне, по данным ЦДУ ТЭК, добыча составила 9,323 млн, а в июле – 9,37 млн. Нарастили добычу в июле «Роснефть» – на 0,4%, ЛУКОЙЛ – на 1,5%, «Газпром нефть» – на 2%.
  • Теперь ОПЕК+ обязывает штрафников до конца сентября выполнить то, что они не сделали до августа. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман. В числе стран-штрафников Россия, Ирак, Нигерия, Казахстан, Ангола, Конго, Габон и Южный Судан.
  • На эти страны, включая Россию, распространяется дополнительное ограничение – 1,653 млн баррелей в сутки в совокупности. Больше всего придется на Ирак – 851 тыс. баррелей в стутки, еще 315 тыс. на Нигерию. Россия и другие страны, не входящие в ОПЕК, качали на 657 тыс. баррелей в сутки больше, чем должны были. Казахстан добывал на 189 тыс. больше, Южный Судан – на 149 тыс.
  • Министр энергетики России Александр Новак признал, что в июле Россия выполнила сделку на 97%, но в августе вышла на 100%. Но в июле предложение оказалось на 1 млн баррелей в сутки ниже спроса. Это вселяет в Россию оптимизм. «Мы уже вошли в стадию сокращения запасов и движемся в сторону среднего пятилетнего значения», – отметил Новак.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Китай отказался от угля из России. Половину отбраковал

Китай отказался от угля из России. Половину отбраковал
Экономика

Навального насильно удерживают в Омске. Власти не хотят отдавать его Германии

Навального насильно удерживают в Омске. Власти не хотят отдавать его Германии
Политика

Россияне готовят набег на банки. Каждый третий заберет вклад

Россияне готовят набег на банки. Каждый третий заберет вклад
Экономика

«Ростех» сам у себя купит Sukhoi Superjet на 900 млн долларов

«Ростех» сам у себя купит Sukhoi Superjet на 900 млн долларов
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Петербурге создали первую российскую высокоскоростную, полностью непотопляемую амфибию «Дрозд»

В Петербурге создали первую российскую высокоскоростную, полностью непотопляемую амфибию «Дрозд»

В Петрозаводске к 100-летию Республики Карелия открыт новый аэровокзальный комплекс за 1 млрд рублей

В Петрозаводске к 100-летию Республики Карелия открыт новый аэровокзальный комплекс за 1 млрд рублей

Новости дня

14:08 Названа причина тяжелого состояния Алексея Навального Названа причина тяжелого состояния Алексея Навального
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:47 Еще одна христианская святыня в Турции будет превращена в мечеть Еще одна христианская святыня в Турции будет превращена в мечеть
12:57 Белорусские оппозиционеры продолжат протестные акции Белорусские оппозиционеры продолжат протестные акции
12:41 "Вектор" завершит испытания вакцины в сентябре "Вектор" завершит испытания вакцины в сентябре
12:12 В МФЦ можно будет регистрировать автомобили В МФЦ можно будет регистрировать автомобили
11:56 Россияне планируют забрать деньги из банков Россияне планируют забрать деньги из банков
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:35 В организме Навального не обнаружено ядовитых веществ В организме Навального не обнаружено ядовитых веществ

Узнай, страна!

16:24 В Петербурге создали первую российскую высокоскоростную, полностью непотопляемую амфибию «Дрозд» В Петербурге создали первую российскую высокоскоростную, полностью непотопляемую амфибию «Дрозд»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
15:42 В Петрозаводске к 100-летию Республики Карелия открыт новый аэровокзальный комплекс за 1 млрд рублей В Петрозаводске к 100-летию Республики Карелия открыт новый аэровокзальный комплекс за 1 млрд рублей
09:34 В ТПП РФ считают, что в условиях неопределенности потребитель становится более экономным В ТПП РФ считают, что в условиях неопределенности потребитель становится более экономным
20 АВГ, 14:26 В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты В Татарстане создали первый в России ударопрочный беспилотник, выдерживающий падения с высоты
20 АВГ, 14:03 На Брянщине открыли крупнейший в России завод кулинарных блюд из мясопродукции за 5,4 млрд рублей На Брянщине открыли крупнейший в России завод кулинарных блюд из мясопродукции за 5,4 млрд рублей
20 АВГ, 13:28 На Кубани заработал уникальный комплекс подготовки семян к посеву, не имеющий аналогов в Европе На Кубани заработал уникальный комплекс подготовки семян к посеву, не имеющий аналогов в Европе
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
20 АВГ, 13:03 Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса
19 АВГ, 14:45 В Оренбурге открыли завод китайского холдинга по производству нефтегазодобывающего оборудования В Оренбурге открыли завод китайского холдинга по производству нефтегазодобывающего оборудования
19 АВГ, 14:23 В Калужской области начали строить рыбоперерабатывающий комбинат и хладосклад за 3 млрд рублей В Калужской области начали строить рыбоперерабатывающий комбинат и хладосклад за 3 млрд рублей
19 АВГ, 13:56 В Пермском крае впервые в РФ освоили производство инновационной стали для нефтегазодобычи в Арктике В Пермском крае впервые в РФ освоили производство инновационной стали для нефтегазодобычи в Арктике
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter