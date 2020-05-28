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Россия может отказаться от нефтяного перемирия с Саудовской Аравией

28 Мая 2020 498 0 Экономика
Россия может отказаться от нефтяного перемирия с Саудовской Аравией
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман не смогли согласовать позиции по продлению сделки ОПЕК+, пишет Reuters со ссылкой на источники. О телефонном разговоре Путина и бин Салмана в среду, 27 мая, сообщил Кремль. Политики провели переговоры впервые после разлада в марте, когда Россия покинула сделку ОПЕК+. За этим последовал обвал цен на нефть и «нефтяная война» России с Саудовской Аравией.

«Русские не могут договориться»

  • Путин в разговоре с бин Салманом не поддержал продление сделки ОПЕК+ до сентября, утверждает Reuters. До этого Кремль сообщал, что стороны договорились о «тесной координации» и сохранении соглашения об ограничении добычи.
  • Эр-Рияд предлагает Москве отказаться от первоначального плана, по которому с 1 июля страны ОПЕК+ получат право нарастить добычу на 1,7 млн баррелей в сутки совокупно. На Россию из этого объема приходится 500 тыс. баррелей. Саудовская Аравия изначально считала, что текущий уровень добычи надо продержать до сентября ради роста нефтяных цен и равновесия на мировом рынке (сейчас избыток составляет, по разным оценкам, 7-12 млн баррелей в сутки).
  • Российские нефтяные компании разделились в отношении этого: большинство считают, что надо пойти на уступку Саудовской Аравии, которая добровольно урезала собственную добычу до 7 млн баррелей в сутки, но есть те, кто выступает против. В результате на совещании в Минэнерго во вторник, 26 мая, министр Александр Новак не смог добиться от компаний консолидированной позиции. Решение судьбы сделки с ОПЕК чиновник переложил на президента.
  • «Саудиты считают, что рынку еще нужна поддержка, русские не могут согласовать это с нефтяными компаниями», – говорит источник Reuters. Из-за этого позиция саудитов стала еще жестче: теперь Эр-Рияд требует продление текущих уровней добычи до декабря, то есть на полгода.
  • По соглашению с ОПЕК+ Россия сократила добычу на 2,8 млн баррелей нефти в сутки, до 8,5 млн баррелей. Это самый низкий показатель с начала 2000-х годов. По словам специалистов, Россия может потерять часть запасов из-за сокращения – замороженные скважины после попросту не запустятся вновь.
  • Отказ России от уступки партнерам по ОПЕК может ознаменовать новый виток нефтяной войны с Саудовской Аравией, которая в апреле уронила рынок нефти, отобрала 41% доли России в Европе и вынудила продавать российскую нефть в Китай себе в убыток. Переговоры о продлении ОПЕК+ состоятся в Вене 10 июня.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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