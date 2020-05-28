Россия может отказаться от нефтяного перемирия с Саудовской Аравией 498 0 Экономика img_copyright

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман не смогли согласовать позиции по продлению сделки ОПЕК+, пишет Reuters со ссылкой на источники. О телефонном разговоре Путина и бин Салмана в среду, 27 мая, сообщил Кремль. Политики провели переговоры впервые после разлада в марте, когда Россия покинула сделку ОПЕК+. За этим последовал обвал цен на нефть и «нефтяная война» России с Саудовской Аравией.