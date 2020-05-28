Путин провел переговоры с Саудовской Аравией. Россия не хочет «нефтяной войны» 299 0 Экономика img_copyright

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Звонок состоялся в среду, 28 мая, за две недели до встречи министров ОПЕК+. Переговоры президента и принца стали первыми после того, как Россия вышла из соглашения ОПЕК+ 6 марта и вынудила Саудовскую Аравия начать «нефтяную войну» на рынках Европы и Азии. На этот раз Путин старается избежать повторения ситуации начала марта – между Москвой и Эр-Риядом снова наметился спор.