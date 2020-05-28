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Путин провел переговоры с Саудовской Аравией. Россия не хочет «нефтяной войны»
28 Мая 2020 299 0 Экономика
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Звонок состоялся в среду, 28 мая, за две недели до встречи министров ОПЕК+. Переговоры президента и принца стали первыми после того, как Россия вышла из соглашения ОПЕК+ 6 марта и вынудила Саудовскую Аравия начать «нефтяную войну» на рынках Европы и Азии. На этот раз Путин старается избежать повторения ситуации начала марта – между Москвой и Эр-Риядом снова наметился спор.
Путин идет на компромисс
- Путин позвонил наследному принцу Салману в праздник Ураза-Байрам, который мусульмане отмечают по окончанию священного месяца Рамадан. По информации пресс-службы Кремля, произошел «обмен мнения о ситуации на мировом рынке энергоносителей», стороны отметили «важность совместных усилий» по выполнению договоренностей о сокращении добычи. Путин договорился с принцем о «тесной координации» на уровне министерств энергетики.
- Звонок Путина стал сигналом не столько мировым рынкам, сколько собственному окружению российского президента. Пресс-секретарь «Роснефти» Леонтьев после разрыва соглашения ОПЕК+ в марте говорил, что оно было вредно для России, так как страна уступала рынки для американской сланцевой нефти.
- Однако уже в апреле выяснилось, что России соглашение было выгодно: Саудовская Аравия подняла уровень добычи до максимума (12,3 млн баррелей в сутки) и предоставила скидки для Европы, Азии и США (10, 6 и 5 долларов за баррель соответственно). Так началась «нефтяная война», которую Россия проиграла, уступив 41% от своей доли в Европе и себе в убыток (до 6-8 долларов за баррель) продавая нефть в Китай.
- В марте Саудовская Аравия просила малого – сокращения добычи России всего на 300 тыс. баррелей в сутки. Вместо этого в апреле ее пришлось сократить на 2,8 млн баррелей, чтобы спасти бюджет России. По новому соглашению в июле страны-участницы ОПЕК+ могут увеличить добычу на 1,7 млн баррелей совокупно. На Россию из этого объема выпадает 500 тыс. Одна российская нефтяная компания потребовала в среду, 28 мая, на встрече в Минэнерго воспользоваться этой возможностью и увеличить добычу, другие компании считают, что этого лучше не делать. О том же просит Саудовская Аравия – по мнению страны, повышение добычи надо отложить минимум до сентября, чтобы рынки восстановились и избыток предложения в 7-12 млн баррелей в сутки стал меньше.
- Просьба об уступке со стороны Саудовской Аравии была встречена в России в штыки. На совещании в Минэнерго консолидированной позиции нефтяных компаний достичь не удалось. Поэтому министр энергетики Александр Новак передал окончательное решение президенту Путину. И Путин своим звонком принцу, первым с марта, послал сигнал о том, что Россия пойдет на уступку, и не будет снова ввязываться в нефтяную войну.
- Для Путина совершить этот шаг было непросто: в марте, по данным Bloomberg, на просьбу принца Салмана организовать телефонный разговор с Путиным российская делегация в Вене ему отказала. По данным же саудовской газеты, разговор состоялся на повышенных тонах. Как бы ни было на самом деле, стороны пришли к миру и на встрече ОПЕК+ 10 июня должны сохранить текущее согласие.
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