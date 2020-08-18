Россию завалили 800 тоннами 5-тысячных купюр 58 0 Экономика

Центробанк России напечатал 812 млн купюр достоинством 5 тыс. руб. в первом полугодии 2020 года. Общая сумма дополнительных денежных средств составила 1,8 трлн руб. Если учесть, что одна банкнота весит около 1 грамма, регулятор выбросил в денежный оборот 812 тонн банкнот. Всего же объем наличных в экономике вырос до рекордных 12,8 трлн руб.