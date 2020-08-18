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Россию завалили 800 тоннами 5-тысячных купюр

18 Августа 2020 58 0 Экономика
Россию завалили 800 тоннами 5-тысячных купюр

Центробанк России напечатал 812 млн купюр достоинством 5 тыс. руб. в первом полугодии 2020 года. Общая сумма дополнительных денежных средств составила 1,8 трлн руб. Если учесть, что одна банкнота весит около 1 грамма, регулятор выбросил в денежный оборот 812 тонн банкнот. Всего же объем наличных в экономике вырос до рекордных 12,8 трлн руб.

Шквал 5-тысячных купюр

  • Доля наличных в денежном обороте неуклонно растет в России с апреля месяца, когда власти объявили карантин и оставили большинство россиян без работы. Только за один «нерабочий» месяц Центробанку пришлось напечатать 1 трлн руб. К середине августа эта цифра выросла еще на 802 млрд руб. За один только июль и половину августа печатный станов выпустил 395,8 млрд.
  • Общее число банкнот в обороте сейчас достигает 6,613 млрд руб. При этом 78% из них приходятся на 5-тысячные купюры. Их количество за семь с половиной месяцев выросло на 812 млн единиц – до 5,185 млрд штук. Суммарный вес этих купюр составляет 812 тонн.
  • Россияне, оказавшись без помощи властей в тяжелом кризисе, перешли в серую экономику. Так же поступило и большинство компаний, которые не смогли ничего получить от государства (на это и был расчет властей, максимально усложнивших процедуру получения помощи). В результате вырос спрос на наличные – физлица и юрлица выводили деньги из банков и предпочитали рассчитываться напрямую, без банковских терминалов.
  • Центробанк успокаивал себя тем, что во всем мире – от США до Китая – наблюдается похожая тенденция. Регулятор, а за ним и группа экономистов-аналитиков, заверял – как только карантин будет снят и экономика начнет восстанавливаться, люди начнут отказываться от наличных и их вберет в себя банковская система через инкассацию. Но этого не происходит, поскольку люди не доверяют банкам и правительству.
  • В частности, хранить свои сбережения в банках стало бессмысленно – ставки по депозитам перешли в отрицательную зону, и гарантируют держателям счетов убытки. Около 4 трлн руб. денег россиян оказалось на бирже, но еще 22 трлн лежат на депозитах, и их владельцы не знают, что с ними делать.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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