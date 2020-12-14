Россию подозревают во взломе Минфина США и других ведомств 223 0 Политика

США подозревают хакеров Службы внешней разведки России в атаке на министерство финансов, министерство торговли, Госдепартамент и ряд других госучреждений страны. По данным Reuters, киберпреступники похитили с компьютеров министерств стратегию телекоммуникационной политики, в том числе и в отношении интернета.