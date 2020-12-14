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Россию подозревают во взломе Минфина США и других ведомств

14 Декабря 2020 223 0 Политика
Россию подозревают во взломе Минфина США и других ведомств

США подозревают хакеров Службы внешней разведки России в атаке на министерство финансов, министерство торговли, Госдепартамент и ряд других госучреждений страны. По данным Reuters, киберпреступники похитили с компьютеров министерств стратегию телекоммуникационной политики, в том числе и в отношении интернета.

Зашли через обновление к Microsoft Office

  • Спецслужбы США расследуют самую сложную и крупномасштабную хакерскую атаку на правительственные учреждения за последние пять лет. Об этом пишут сразу два крупных издания – The Washington Post и The New York Times, а также информирует агентство Reuters. Целью атаки была стратегия правительства по развитию интернета и телекоммуникаций.
  • Хакерам удалось найти слабое место в программном обеспечении Microsoft Office 365 и в течение нескольких месяцев следить за перепиской сотрудников Национального управления по телекоммуникациям и информации. Как пишет WP, кибершпионы проникли в систему с помощью вредоносного кода, которые содержался в обновлениях IT-компании SolarWinds.
  • В ФБР считают, что это дело рук хакеров, связанных со Службой внешней разведки России – группировки АРТ29 (Cozy Beat). При администрации Барака Обамы эти хакеры взламывали Госдеп и Белый дом и даже попали под санкции.
  • США не на шутку обеспокоились этим взломом и в субботу созвали заседание Совета национальной безопасности США. Сейчас, по словам пресс-секретаря Совета при Белом доме Джона Эллиота, правительство принимает меры для устранения любых возможных проблем.
  • Дело в том, что компания SolarWinds, в обновлениях которой был вредоносный код, обслуживает госзаказчиков, вооруженные силы, спецслужбы страны, Пентагон, Белый дом и большинство компаний из списка Fortune 500.
  • Как пишет NYT, эксперты вместе с чиновниками ищут, кто еще мог стать жертвой атаки и какие документы могли попасть в руки хакеров и были ли среди них материалы под грифом «секретно». Пострадавшим организациям оказывается техническая помощь, несанкционированный доступ посторонних лиц к данным через государственные сети пресекается.
  • Какие у этого могут быть последствия для России, не сообщается. Однако российские власти назвали обвинения безосновательными. Посольство России в США отметило, что нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам России. Дипломаты также напомнили, что президент Владимир Путин предлагал комплексные меры по восстановлению взаимодействия России и США в области международной информационной безопасности.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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