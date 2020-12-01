Капитал страны
ENGLISH
01 ДЕК, 17:07 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Российские олигархи рекордно разбогатели в 2020 году
1 Декабря 2020 234 0 Экономика
На фоне тяжелейшего кризиса в экономике и пандемии коронавируса российские миллиардеры не только не обеднели, но и увеличили свои состояния почти на полмиллиарда долларов – на 486 млн. В общей сложности 22 богатейших гражданина страны аккумулировали в своих руках 304,67 млрд долларов, следует из индекса миллиардеров Bloomberg.
Кому кризис, а кому – шанс разбогатеть
- Российские миллиардеры продолжают богатеть, несмотря на самый тяжелый экономический кризис в современной истории страны. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, общее состояние 22 российских олигархов достигло 30,467 млрд долларов. При этом за год оно увеличилось на 486 млн долларов.
- Только 6 из 22 миллиардеров потеряли часть состояний в этот кризис, вычислил Bloomberg. Это совладелец «Лукойла» Вагит Алексперов, которому кризис обошелся на 5,67 млрд долларов. Он сместился с третьей строчки на седьмую в рейтинге российских миллиардов с состояние 16,6 млрд долларов.
- Также 3 млрд долларов потерял друг президента Путина Геннадий Тимченко, который держит существенные доли в «Сибуре» и «Новатэке». Он опустился на десятое место миллиардеров с состоянием 15,2 млрд долларов. За ним следует его партнер по «Новатэку» и «Сибиру» Леонид Михельсон – он потерял 1,53 млрд долларов, но остался на второй строчке рейтинга с состоянием 23 млрд долларов.
- Владелец «Норникеля» Владимир Потанин по-прежнему занимает первое место российских богачей, хотя его состояние уменьшилось на 409 млн долларов, до 27,6 млрд долларов.
- Наиболее быстро в 2020 году богател сенатор от Дагестана и владелец золотодобывающей компании «Полюс» Сулейман Керимов. Согласно Bloomberg, он увеличил состояние на 4,29 млрд долларов, до 9,36 млрд. Тем не менее в топ-10 миллиардеров он не попал, поскольку для этого иметь минимум 15 млрд долларов.
- Среди миллиардеров также расположились следующие известные фамилии: Владимир Лисин на третьем месте (22,2 млрд долларов), Алексей Мордашов на четвертом (20,4 млрд долларов), Алишер Усманов на пятом (19,4 млрд), Роман Абрамович на шестом (17,1 млрд долларов) и другие. Общее состояние российских миллиардеров равняется 21,6% ВВП России, или 23,154 трлн руб. Экономика России в 2020 году сократится на 4,5% ВВП, доходы россиян упадут на 4%, а уровень безработицы вырастет до 7%.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
30 НОЯ, 19:24 Госслужащим РФ запретят иметь двойное гражданство
27 НОЯ, 14:34 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали туризм, строили жилье и заботились об экологии
27 НОЯ, 08:25 Уникальное для России производство трубопроводной арматуры наладили в Волгоградской области
Написать комментарий