Российские олигархи рекордно разбогатели в 2020 году 234 0 Экономика

На фоне тяжелейшего кризиса в экономике и пандемии коронавируса российские миллиардеры не только не обеднели, но и увеличили свои состояния почти на полмиллиарда долларов – на 486 млн. В общей сложности 22 богатейших гражданина страны аккумулировали в своих руках 304,67 млрд долларов, следует из индекса миллиардеров Bloomberg.