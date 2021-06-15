Российские миллионеры ринулись скупать элитное жилье в Лондоне. Спрос подскочил на 50%
15 Июня 2021 181 2 Экономика
Миллионеры из России увеличили на 50% спрос на элитное жилье в Лондоне этой весной. По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, клиенты приобретают квартиры в элитном сегменте, чтобы переехать в Лондон или отправить туда своих детей.
Элита выбирает Лондон
- Российские миллионеры с состоянием от 30 млн долларов и больше на 50% повысили спрос на элитное жилье в Лондоне весной 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Knight Frank. В исследовании миллионеры названы «ультрахайнетами» – от английского ultra high net worth individual.
- Спрос стремительно восстановился после падения прошлой весной, когда в Великобритании и России были введены карантины. По словам регионального директора Knight Frank Марины Шалаевой, клиенты выбирают квартиры в элитном сегменте. Их цель – переезд, «для себя или детей».
- При этом сделки совершаются в высоком ценовом сегменте – от 2 млн фунтов. Лондонские застройщики дают скидки клиентам из России в 10-15%. За последний год число сделок с недвижимостью в Великобритании достигло максимума за десятилетие – 1,06 млн. Общая сумма сделок составила 274,8 млрд фунтов. С привлечением ипотеки куплено недвижимости на 11,8 млрд.
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- Высокий спрос ведет к подорожанию жилья – с марта по апрель этого года оно стало дороже на 2,1%, а к 2025 году при сохранении подобных темпов элитное жилье подорожает на 24%. Уже сейчас на рынке чувствуется дефицит предложения – число доступных лотов сократилось на четверть, говорят в Knight Frank со ссылкой на данные OnTheMarket.
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патриоты... :)
какие еще миллионеры из РФ, которые якобы скупают Лондон на корню и так из года в год? что бы вывести деньги из РФ, требуется пройти ряд проверок и получить разрешение ЦБ РФ и ФСБ. кроме этого, все кому надо и кто был на такое способен и выпущен из страны-давным давно все купили и обеспечили. что бы иметь такие деньги, надо беззаветно служить российскому населению на политической арене, рассказывая как нужно сплачиваться вокруг руководства и быть патриотом своей Родины, идя на пулеметы по минным полям. список патриотов от РФ скупающих Лондон имеется?