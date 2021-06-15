Российские миллионеры ринулись скупать элитное жилье в Лондоне. Спрос подскочил на 50% 181 2 Экономика

Миллионеры из России увеличили на 50% спрос на элитное жилье в Лондоне этой весной. По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, клиенты приобретают квартиры в элитном сегменте, чтобы переехать в Лондон или отправить туда своих детей.