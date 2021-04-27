Против компаний металлургов-миллиардеров возбудили дела за «монопольно высокие» цены 362 0 Экономика

Три дела против «Северстали», ММК и НЛМК возбудила Федеральная антимонопольная служба. Компании обвиняются в том, что они поддерживали «монопольно высокие цены» на металлургическую продукцию. В частности, при стабильном спросе со стороны российских потребителей рост цен на горячекатаный плоский прокат происходил «более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья», говорится в сообщении ФАС. Если факт нарушения будет установлен, компаниям назначат оборотные штрафы.