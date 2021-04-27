Против компаний металлургов-миллиардеров возбудили дела за «монопольно высокие» цены
27 Апреля 2021 362 0 Экономика
Три дела против «Северстали», ММК и НЛМК возбудила Федеральная антимонопольная служба. Компании обвиняются в том, что они поддерживали «монопольно высокие цены» на металлургическую продукцию. В частности, при стабильном спросе со стороны российских потребителей рост цен на горячекатаный плоский прокат происходил «более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья», говорится в сообщении ФАС. Если факт нарушения будет установлен, компаниям назначат оборотные штрафы.
Металлургов призвал к ответу за цены
- ФАС возбудила дела против трех металлургических компаний: «Северстали» миллиардера Алексея Мордашова (состояние, по оценке Forbes, достигает 29,1 млрд долларов), НЛМК Владимира Лисина (26,2 млрд долларов) и ММК Виктора Рашникова (11,2 млрд долларов). В действиях предприятий в 2020 году ФАС усмотрела поддержку «монопольно высоких» цен на рынке на горячекатаный плоский прокат.
- Как отмечают антимонопольщики, рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, которое было необходимо для его производства. «Спрос со стороны российских потребителей существенно не увличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за I полугодие 2021 года», – пишет ФАС.
- Против каждой компании возбуждено отдельное дело с целью не допустить согласования позиций и действий предприятий. Если факты нарушения будут доказаны в суде, компании могут быть оштрафованы – им грозят «оборотные штрафы».
- На прошлой неделе ассоциация «Русская сталь», в которую входят крупнейшие металлургические компании России, предложила скидки на свою продукцию для инфраструктурных проектов государства. Так, например, из-за увеличения цен на металл мегапроекты РЖД по расширению БАМа и Транссиба подорожали с 720 до 760 млрд руб. с начала года.
- Застройщики жаловались правительству в конце 2020 года на подорожание за год металла на 50-70%, а арматуры – на 90%. Машиностроители написали письмо Владимиру Путину с просьбой ввести экспортную пошлину на металлопрокат, поскольку он подорожал с начала 2021 года до 50%.
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- Металлурги находили объяснение в росте цен по всему миру. Но в правительстве решили взяться за регулирование стоимости металлургической продукции, что сразу же привело к встречному предложению скидок. С компаний предполагается брать больше налогов, чтобы компенсировать высокие цены строителям либо установить индикативные цены на их продукцию.
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