России разрешили увеличить добычу нефти из-за дефицита на внутреннем рынке 198 0 Экономика

В рамках сделки ОПЕК+ Россия получила право с апреля увеличить добычу на 130 тыс. баррелей в сутки. При этом остальные страны – участницы соглашения останутся на прежнем уровне добычи, а Саудовская Аравия по-прежнему добровольно будет сдерживать свои мощности на 1 млн баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак объяснил уступку России со стороны картеля потребностью обеспечить топливом внутренний рынок. До этого в некоторых регионах страны разгорелся топливный кризис из-за падения объемов нефтепереработки.