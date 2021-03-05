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России разрешили увеличить добычу нефти из-за дефицита на внутреннем рынке
5 Марта 2021 198 0 Экономика
В рамках сделки ОПЕК+ Россия получила право с апреля увеличить добычу на 130 тыс. баррелей в сутки. При этом остальные страны – участницы соглашения останутся на прежнем уровне добычи, а Саудовская Аравия по-прежнему добровольно будет сдерживать свои мощности на 1 млн баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак объяснил уступку России со стороны картеля потребностью обеспечить топливом внутренний рынок. До этого в некоторых регионах страны разгорелся топливный кризис из-за падения объемов нефтепереработки.
России нефть нужна для самообеспечения
- Встреча министров стран ОПЕК+ 4 марта завершилась общим решением не увеличивать добычу нефти, несмотря на то, что еще накануне эксперты технического комитета обсуждали возможное наращивание общей добычи картеля на 0,5 млн баррелей в сутки. Более того, эксперты ожидали отмену Саудовской Аравией решения о добровольном изъятии с рынка 1 млн баррелей в сутки.
- Но картель остался на прежних позициях и сделал только два исключения: Россия и Казахстан смогут нарастить добычу на 130 и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно. Об этом говорится в заявлении ОПЕК+ по итогам встречи министров.
- Преференции, которые получила Россия, вице-премьер Александр Новак объяснил тем, что стране «необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечивать растущий спрос на нефтепродукты в России» (цитата по РБК). По словам Новака, 130 тыс. баррелей – это та доля, на которую Москва рассчитывала в общих 500 тыс. баррелей.
- С начала года топливный кризис затронул Дальний Восток и Восточную Сибирь, а оптовые цены на Санкт-Петербургской топливной бирже установили новые рекорды. Правительству пришлось распечатывать государственный резерв топлива, чтобы покрыть дефицит на заправках.
- В феврале нефтяные компании сократили экспорт на 11% по сравнению с январем для увеличения нефтепереработки. В итоге к концу месяца производство бензина выросло на 5,3%, до 873,4 тыс. тонн. Таким образом, разрешенный ОПЕК+ рост нефтедобычи пойдет для удовлетворения потребностей внутреннего рынка России.
- На новость о продлении ограничений со стороны ОПЕК+ нефтяные цены отреагировали ростом на 5%, до 67 долларов за баррель. По словам министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана, участникам нефтяного рынка необходимо сохранять осторожность, несмотря на восстановление. Он пообещал, что Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки «в свое время». Это будет зависеть от ситуации на рынке.
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- Россия подписала соглашение ОПЕК+ в апреле прошлого года и ограничила собственную добычу на 3,5 млн баррелей в сутки. Всего страны – участницы убрали с рынка 9,7 млн баррелей. Соглашение будет действовать до апреля 2022 года. С января 2021 года страны планировали увеличить добычу на 2 млн баррелей, но отложили это решение, согласовав лишь 500 тыс. баррелей. Впрочем, Россия и в предыдущий раз не смогла воспользоваться своей квотой – помешали сильные морозы.
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