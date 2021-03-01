Российская нефть осталась дома. Экспорт обрушился более чем на 10% в феврале 410 0 Экономика

Экспорт российской нефти в Европу и Китай резко сократился в феврале. Поставки обрушились на 11% по сравнению с январем и на 20% в годовом выражении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Транснефть». Падение экспорта произошло вопреки тому, что Россия получила право увеличить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Проблемы возникли на внутреннем рынке – дефицит топлива привел к росту цен на бензин.