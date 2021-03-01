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Российская нефть осталась дома. Экспорт обрушился более чем на 10% в феврале
1 Марта 2021 410 0 Экономика
Экспорт российской нефти в Европу и Китай резко сократился в феврале. Поставки обрушились на 11% по сравнению с январем и на 20% в годовом выражении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Транснефть». Падение экспорта произошло вопреки тому, что Россия получила право увеличить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Проблемы возникли на внутреннем рынке – дефицит топлива привел к росту цен на бензин.
России самой потребовалась нефть
- Российским нефтяным компаниям пришлось сократить экспорт сырья за рубеж. По данным «Транснефти», которые приводит «Интерфакс», на экспорт было отправлено всего 14,5 млн тонн нефти. Это на 11% меньше, чем в январе (16,3 млн тонн) и на 20% меньше, чем в том же месяце годом ранее.
- Больше всего экспорт упал в Китай – главное направление для «Роснефти». Страна получила на 18% меньше нефти, чем в январе и на 6,5% меньше, чем годом ранее. Китай купил 2,9 млн тонн нефти, из которых 2,2 млн пришли в страну по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан».
- По нефтепроводу «Дружба», через который топливо уходит из России в Восточную Европу и Германию, экспорт сократился на 13% (до 2,6 млн тонн) по сравнению с январем и на 37%, если брать февраль 2020 года. Также на 7% снизились экспортные поставки в Европу через российские порты – до 7,8 млн тонн.
- Отказываться от экспорта в пользу внутренних поставок нефтяникам пришлось из-за непростой ситуации на рынке автомобильного топлива. С декабря прошлого года на Санкт-Петербургской бирже цены на топливо не перестают расти. За январь «Премиум-95» и «Регуляр-92» подорожали на 10%, а до этого они в течение месяца дорожали на 22%.
- Правительство настояло на том, чтобы компании увеличили нефтепереработку и создали дополнительные запасы бензина на 1,6-1,7 млн тонн. Но на биржевые цены директива правительства действия не возымела: к 1 марта после удешевления на 3-4% бензин подорожал до новых рекордов – 53,2 тыс. руб. за тонну марки «Регуляр-92» и 54,6 тыс. руб. за тонну «Премиум-95».
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- После провала в феврале «Транснефть» собирается увеличить экспорт по трубопроводу «Дружба» на 5% по сравнению, на 8% из портов и на 11% в Китай.
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