России пригрозили нефтегазовым эмбарго за вторжение на Украину
29 Апреля 2021 647 2 Экономика
Европарламент собирается сегодня принять резолюцию, в которой предлагает отказаться от покупок нефти и газа у России, строительства «Северного потока-2», отключить страну от SWIFT и ввести санкции против олигархов. Все это властям Евросоюза рекомендуется сделать в случае вторжения России на Украину. За резолюцию готовы проголосовать четыре ключевых фракции Европарламента. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в Европарламенте: «Если мы не будем это покупать (нефть и газ), то кто сможет нас заменить?»
Европарламент прочертил «красную линию»
- Россия может лишиться экспорта в Евросоюз нефти и газа, если организует военное вторжение на территорию Украины. Об этом говорится в опубликованной вчера на сайте Европарламента резолюции. Сегодня, после утверждения в первом чтении, ожидается ее принятие голосами четырех ключевых фракций парламента. В частности, за резолюцию будут голосовать Европейская народная партия, социалисты, либералы и зеленые, которым принадлежит три четверти мест в ЕП.
- Кроме нефтегазового эмбарго, резолюция призывает при начале военных действий «исключить Россию из платежной системы SWIFT» и заморозить «все активы российских олигархов». Пострадают и контракты Росатома на строительство атомных электростанций на территории Евросоюза, также будет отменен проект газопровода «Северный поток-2».
- Все предложения ЕП носят характер рекомендаций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл вчера в парламент и объяснил депутатам, что ЕС не сможет самостоятельно отключит Россию от SWIFT, а также не имеет инструментов, чтобы остановить «Северный поток-2». Нет оснований и для замораживания собственности российских олигархов – это можно сделать, только если они нарушили права человека.
- Однако по поводу нефти Боррель не был так категоричен. «Если мы не будем это (нефть и газ) покупать, то кто сможет нас заменить? Больше никто не сможет», – подчеркнул Боррель. По его словам, Кремль ищет политической конфронтации и призвал готовиться к «долгому и сложному» противостоянию с Москвой.
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- По мнению Борреля, Кремль ведет себя так не от хорошей жизни: режим Путина вошел «в спираль внутренних репрессий» и считает «права человека внутренней угрозой». Это происходит от невозможности улучшить экономику и благосостояние граждан. Боррель назвал экономические перспективы России незавидными. Также он напомнил, что экономика России равна экономике Италии и что она критически зависит от экспорта углеводородов в Евросоюз.
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Да доиграится Россия! С таким режимом страдает население. Олигархам это не страшно. А вот простой народ страдает, вот до чего доводят Россию и народ
он прав и говорит так же, что пишу и я.