России пригрозили нефтегазовым эмбарго за вторжение на Украину 647 2 Экономика

Европарламент собирается сегодня принять резолюцию, в которой предлагает отказаться от покупок нефти и газа у России, строительства «Северного потока-2», отключить страну от SWIFT и ввести санкции против олигархов. Все это властям Евросоюза рекомендуется сделать в случае вторжения России на Украину. За резолюцию готовы проголосовать четыре ключевых фракции Европарламента. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в Европарламенте: «Если мы не будем это покупать (нефть и газ), то кто сможет нас заменить?»