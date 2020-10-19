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«Роснефть» займет 800 млрд руб. Эксперты опасаются за рубль
19 Октября 2020 456 1 Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России «Роснефть» утвердила продажу долговых облигаций на 800 млрд руб. в пятницу, 16 октября. Несмотря на то, что это уже третья программа масштабных заимствований в рублях с 2016 года, валютные аналитики беспокоятся по поводу стабильности рубля. Многие из них связывают девальвацию в конце 2014 года с тем, что компания обменяла кредит от государства в 625 млрд руб. на доллары для выплаты внешних долгов. На этот раз они не получили никакой информации о предназначении займа, кроме того, что он пойдет на обеспечение хозяйственной деятельности.
Масштабная программа займов
- В пятницу, 16 октября, совет директоров «Роснефти» принял программу биржевых облигации объемом 800 млрд руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании написал «Интерфакс». В компании пояснили, что программа будет бессрочной, а облигации смогут размещать на срок до 10 лет в рублях или других валютах.
- Источник объяснил, что кредит понадобился для «обеспечения обычной хозяйственной деятельности». Никаких других пояснений и коммуникации с рынком не было, что вынуждает многих аналитиков гадать, для чего компании понадобилось снова занимать.
- Впрочем, у нефтяной компании это третья программа облигаций. Первая была зарегистрирована на Мосбирже в декабре 2016 года. Тогда долговые обязательства были проданы на 1,071 трлн руб. на внутреннем российском рынке. Вторая программа появилась в ноябре 2017 года и составляла 1,3 трлн руб., из которых были проданы бумаги только на 795 млрд руб.
- В общей сложности у компании на сегодняшний день 44 выпуска биржевых облигаций на 2,966 трлн руб., а также 7 выпусков облигаций на 90 млрд руб. Совокупный долг компании по МСФО на 30 июня достигал 4,255 трлн руб., из которых в рублях – 2,121 трлн. При этом чистый валютный долг составляет 25,7 млрд долларов и 4,3 млрд евро.
- В 2014 году компания официально опровергала, что воспользовалась государственным займом на 625 млрд руб. для покупки валюты на московской бирже для выплат по внешнему долгу. Тогда 15 декабря рубль девальвировался на 10,77% к доллару и на 9,12% к евро. Эксперты сходились во мнении, что подобное сильное влияние на рынок мог оказаться только один мощный игрок.
- Бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко выдвинул тогда такую версию произошедшего: компания получила кредит в 625 млрд руб., разместила его в своих «дочках», а те – в банках. И уже банки пошли покупать валюту, чтобы заработать 5-10% за день. Экс-министр финансов Алексей Кудрин отметил, что рынок «разогрела» непрозрачная сделка по предоставлению кредита компании. «Крайне не вовремя», – подчеркнул он.
- На текущий момент рубль вошел в число худших валют развивающихся стран и потерял 25% от своей стоимости с начала года. И без дополнительных факторов курс рубля может сильно просесть из-за президентских выборов в США, фундаментальной слабости экономики России и уменьшению усилий со стороны Центробанка и Минфина по его поддержанию для пополнения бюджета страны. Китай как один из торговых партнеров России ждет дальнейшей девальвации рубля и его деноминации.
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...З Д Р А В С Т В У Й Т Е... Оно такое - неПРАВИЛЬНОе...Итак : ```````````````` _Сможет-ли (ЗАХОЧЕТ-ли) Путин - ИМ снова денег дать...? ведь "козырные-ФРАЕРА", с просьбОЙ "ДАЙ" - обратились Опять... * а Где Его Вопрос : " а КОГДА - Будете ОТДАВАТЬ"...???... ...Или будет Путин и дальше - вот такИХ "окормлять"...,,,... [ страна, БЕЗУСЛОВНО...продолжит - Его, За-ЭТО - одобрять,,,] - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 19-10-2020.