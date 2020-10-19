«Роснефть» займет 800 млрд руб. Эксперты опасаются за рубль 456 1 Экономика

Крупнейшая нефтяная компания России «Роснефть» утвердила продажу долговых облигаций на 800 млрд руб. в пятницу, 16 октября. Несмотря на то, что это уже третья программа масштабных заимствований в рублях с 2016 года, валютные аналитики беспокоятся по поводу стабильности рубля. Многие из них связывают девальвацию в конце 2014 года с тем, что компания обменяла кредит от государства в 625 млрд руб. на доллары для выплаты внешних долгов. На этот раз они не получили никакой информации о предназначении займа, кроме того, что он пойдет на обеспечение хозяйственной деятельности.