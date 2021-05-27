Резервы Центробанка достигли 600 млрд долларов второй раз в истории
27 Мая 2021 165 2 Экономика
Золотовалютные резервы России второй раз в истории достигли и преодолели отметку в 600 млрд долларов. По состоянию на 21 мая их объем равнялся 600,9 млрд долларов благодаря росту цен на золото и снижению курса американской валюты. До этого резервы поднимались до рекордной отметки в августе 2020 года, но потом резко снизились из-за падения цен на золото.
Резервы бьют рекорды
- У российских властей по-прежнему все хорошо с деньгами (недавно мы писали об излишках бюджета на 8 трлн руб.): золотовалютные резервы страны, которые контролирует Центробанк, второй раз в новейшей истории пробили отметку в 600 млрд долларов. Это следует из данных Центробанка.
- На 21 мая Россия располагала 600,9 млрд долларов – это на 0,2 млрд больше, чем в августе 2020 года, когда резервы впервые преодолели отметку в 600 млрд. До этого рекорд принадлежал 2008 году – тогда перед глобальным финансовым кризисом объем резервов равнялся 598,1 млрд долларов.
- В 2014 году на фоне санкций ЦБ пришлось потратить 80 млрд долларов, чтобы поддержать рубль. В итоге в апреле 2015 года золотовалютные резервы страны упали до 350 млрд долларов. После этого ЦБ начал скупать золото и иностранную валюту для Фонда национального благосостояния (он входит в структуру золотовалютных резервов и достигает 115 млрд долларов).
- Ровно через пять лет, в апреле 2020 года ЦБ перестал скупать золото. Но благодаря резкому росту цен на драгметалл, его доля выросла в резервах до 23,3% в денежном выражении. Рост котировок золота дает основную «прибыль» ЦБ и позволяет номинально увеличивать резервы, хотя фактически они почти не растут. Так, например, золото подорожало на 3% за неделю и это принесло в денежном выражении 4 млрд долларов резервам, но физический объем золота при этом не увеличился.
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- Также рост евро на 0,7%, фунта на 0,6% и юаня по отношению к доллару позволил отбить предыдущие убытки от вложений в китайские юани. Всего ЦБ купил юаней на 44 млрд долларов по курсу 6,2 и 6,4 юаня за доллар. Сейчас курс китайской валюты находится на уровне 6,38 за доллар, а до этого он снижался, что вело к потере резервов России.
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Финансовое благосостояние государства растет (зачем и для чего, тешить самолюбие финансового менежемента), а благостояние его населения падает. Это похоже на среднию температура по больнице. Что-же происходит с этими резервами с течением времени, как правило не афишируется. Как эти резервы испаряются, а в России веками госказна разворовывается различными выдающимися деятелям (из ближайшей истории ярчайших пример Чубайс с его реформами)
Вопрос: куда эти резервы будут направлены и за счёт кого(чего) они образовались?