Резервы Центробанка достигли 600 млрд долларов второй раз в истории 165 2 Экономика

Золотовалютные резервы России второй раз в истории достигли и преодолели отметку в 600 млрд долларов. По состоянию на 21 мая их объем равнялся 600,9 млрд долларов благодаря росту цен на золото и снижению курса американской валюты. До этого резервы поднимались до рекордной отметки в августе 2020 года, но потом резко снизились из-за падения цен на золото.