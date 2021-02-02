«Пятилетки» и пенсии по 22 тысячи рублей. Академики РАН предложили власти радикальные реформы 301 2 Экономика

Представители Российской Академии наук разработали для России план радикальных реформ, который поможет преодолеть последствия кризиса, вызванного пандемией и падением нефтяных цен. Ученые считают необходимым увеличить финансирование антикризисных программ вдвое, чтобы темпы экономического роста составляли 3-4% в год. Для этого потребуется задействовать все резервы России, в том числе накопления граждан, ввести «пятилетки» и прогрессивную шкалу налогообложения для зарплат от 100 тыс. руб. в месяц.