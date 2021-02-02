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«Пятилетки» и пенсии по 22 тысячи рублей. Академики РАН предложили власти радикальные реформы

2 Февраля 2021 301 2 Экономика
«Пятилетки» и пенсии по 22 тысячи рублей. Академики РАН предложили власти радикальные реформы

Представители Российской Академии наук разработали для России план радикальных реформ, который поможет преодолеть последствия кризиса, вызванного пандемией и падением нефтяных цен. Ученые считают необходимым увеличить финансирование антикризисных программ вдвое, чтобы темпы экономического роста составляли 3-4% в год. Для этого потребуется задействовать все резервы России, в том числе накопления граждан, ввести «пятилетки» и прогрессивную шкалу налогообложения для зарплат от 100 тыс. руб. в месяц.

Радикальные меры академиков

  • Свои предложения академики РАН Абел Аганбегян и Борис Порфирьев, а также член-корреспондент РАН Александр Широв подготовили в виде доклада «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России», пишут «Ведомости».
  • Целью своих «радикальных реформ» ученые видят увеличение темпов роста экономики до 3-4% ВВП в год. Для этого они предлагают удвоить финансирование антикризисной программы. Это возможно за счет расходования золотовалютных резервов России и средств Фонда национального благосостояния, а также накоплений предприятий и граждан.
  • Кроме этого деньги можно изыскать с помощью введения прогрессивной шкалы налогообложения. Академики считают, что власти могут брать 20-30% с доходов от 100 тыс. руб. в месяц (в расчете на каждого члена семьи).
  • В то же время «низкодоходные» группы населения получат обнуление НДФЛ. Пенсии при этом должны быть повышены до 22 тыс. руб., а пособия по безработице и минимальные зарплаты – до 20 тыс.
  • Следующий шаг – кредиты. Все займы по ставке более 8% годовых должны быть пересчитаны, а банкам должны запретить предлагать ставки, более чем в 2 раза превышающие ключевую ставку Центробанка.
  • Коллеги и экономисты по-разному оценили план академиков. В Академии при президенте РФ его приняли тепло. По словам руководителя Центра региональной политики ИПЭИ-РАНХиГС Владимира Климанова, мобилизация ресурсов для развития сегодня очень важна. «Необходимо сочетание государственных антикризисных мер с привлечением частных инвестиций», – говорит эксперт.
  • Впрочем, дело не в ресурсах, напоминает ведущий методолог агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин. В России десять лет не было роста в 3% при большом количестве ресурсов. Проблема страны в «слабом институциональном развитии».

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  • По словам руководителя центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой, России нужны инвестиции в новые технологии и интеллектуальную собственность, а не накачка спроса через повышение минимальной зарплаты. Такой подход, по ее мнению, приведет «к росту инвестиций в недвижимость».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:48 0 0
Алга:

Какая температура бьіла у покойного при последнем измерении? 36,6. Отлично, идет на поправку!

11:13 0 0
Николай Петров:

А Вовка слушает, да...

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