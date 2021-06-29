Путину предложили снизить налоги для бизнеса, чтобы провести «обеление» 268 2 Экономика

Президенту Владимиру Путину предлагают снизить социальные взносы для бизнеса с 30% до 15%, отменить на 3 года налог на прибыль и расширить упрощенную систему налогообложения. Это поможет «обелить» малый и средний бизнес в стране, считают авторы инициативы – уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов и общественный омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова.