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Путину предложили снизить налоги для бизнеса, чтобы провести «обеление»

29 Июня 2021 268 2 Экономика
Путину предложили снизить налоги для бизнеса, чтобы провести «обеление»

Президенту Владимиру Путину предлагают снизить социальные взносы для бизнеса с 30% до 15%, отменить на 3 года налог на прибыль и расширить упрощенную систему налогообложения. Это поможет «обелить» малый и средний бизнес в стране, считают авторы инициативы – уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов и общественный омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова.

Путину предлагают налоговую реформу

  • Титов и Татулова подготовили доклад для президента «МСП/Постковид. Время для системных решений», пишет ТАСС. В нем они предлагают Владимиру Путину провести налоговую реформу для субъектов малого и среднего бизнеса с целью его «обеления».
  • Авторы документа отмечают, что, согласно опросам, 70% бизнесменов жалуются на несбалансированность налоговой системы. Также они жалуются на то, что с ростом рабочих мест в компании растет и объем налогов в расчете на человека. «Нужно создать систему, при которой ставка налога, наоборот, будет уменьшаться с ростом рабочих мест», – пишут президенту уполномоченные по правам предпринимателей.
  • Также нужно создавать стимулы для роста компаний: от микро- до малого и среднего бизнеса. Для этого необходимо снизить страховые взносы до 15% на весь объем фонда заработной платы МСП (сейчас 30% на размер МРОТ и 15% на размер, превышающий этот показатель). Кроме этого надо предоставить возможность всем компаниям применять упрощенную систему налогообложения, независимо от годового оборота (сейчас «упрощенка» доступна для компаний с оборотом до 200 млн руб. в год).
  • Следующим шагом Путину предлагают установить для всех МСП и самозанятых единый налоговый режим до конца 2022 года, а после ввести дифференцированную систему, которая будет учитывать размеры компании, вид деятельности, регион и т.д.

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  • Индивидуальных предпринимателей нужно стимулировать к переходу в организационную форму ООО через отмену налога на дивиденды для ООО в категории МСП. Затем переход малого бизнеса на общую систему налогообложения поддерживать отменой налога на прибыль на 3 года. Это необходимо делать, поскольку сейчас у малого бизнеса нет мотивации расти до среднего. В России система работает так, что увеличение масштаба компании повышает риски, а не снижает их.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
15:30 0 0
Вера:

А чего -бы не обелить,если уже обнулили? Народ оплатит.

В
15:28 0 0
Вера Борисовна Гордова:

Мне сейчас нечем платить налог, который я должна заплатить до 30.06.2021 г.. покупательская способность равна нулю,жара. а пенсия у мпня 8600 руб.

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