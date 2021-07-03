Путин установил рекорд: подписал 135 законов за два дня 309 1 Политика

Президент Владимир Путин находится, как выразился его пресс-секретарь, в «гуще событий». На этот раз – законодательной деятельности: 1 и 2 июля глава государства подписал 135 федеральных законов. Это более одной тысячи страниц, которые поступили ему на подпись после последнего заседания Думы VII созыва. Путин справился с ними за 48 часов, после чего они были опубликованы на портале правовой информации.