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Путин установил рекорд: подписал 135 законов за два дня

3 Июля 2021 309 1 Политика
Путин установил рекорд: подписал 135 законов за два дня

Президент Владимир Путин находится, как выразился его пресс-секретарь, в «гуще событий». На этот раз – законодательной деятельности: 1 и 2 июля глава государства подписал 135 федеральных законов. Это более одной тысячи страниц, которые поступили ему на подпись после последнего заседания Думы VII созыва. Путин справился с ними за 48 часов, после чего они были опубликованы на портале правовой информации.

Запретил гражданам и разрешил силовикам

  • Путин подписал 135 федеральных законов всего за два дня, пишет Finanz со ссылкой на портал правовой информации. Большая часть законов носит репрессивный характер. Так, например, Путин запретил россиянам публиковать личные данные силовиков и лиц под госзащитой, но разрешил Росгвардии оцеплять охраняемые объекты, а силовикам – получать данные о геолокации смартфонов граждан.
  • Он ввел уголовную ответственность за товары без маркировки (маркировка – это пример двойного налогообложения, когда за маркировку россияне платят деньги государственно-частной компании), повторную пьяную езду и незаконный оборот оружия. Разрешил отечественным фармкомпаниям изготавливать пиратские лекарства без патентов.
  • Банки обязал передавать в Минюст информацию о счетах и операциях НКО, а также создать единый государственный счетчик трафика в интернете, запустить бесплатную трансляцию ТВ-каналов в интернете. Иностранные IT-компании Путин обязал открыть представительства в России под угрозой блокировки (Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Google, Wikipedia.org и др.).
  • Также Путин запретил отрицать решающую роль СССР во Второй мировой войне и публиковать изображения нацистских преступников. Мигрантам запретил работать без дактилоскопии и покупать оружие без медосвидетельствования.
  • Только три закона не носят запретительный и репрессивный характер – это разовые выплаты школьникам по 10 тыс. руб. к выборам в Госдуму, а также отмена НДС для ресторанов, кафе и закусочных с выручкой до 2 млрд руб. в год. Третий закон – об ограничении выбросов парниковых газов к 2030 году до 70% (до уровня 1990 года).

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  • Чтобы оценить масштаб подписанных Путиным документов, стоит отметить, что за 5 лет работы Госдума VII созыва приняла всего 2323 закона, а Путин за два дня подписал 135 из них. По мнению Путина, работа Госдумы согласовывалась с теми требованиями, которые «предъявлялись ситуацией и страной». Госдума оказывала помощь «людям, конкретным семьям, предприятиям, целым отраслям экономики», говорил Путин напоследок депутатам 30 июня. В новом созыве Кремль хочет так же иметь конституционное большинство у партии власти, чтобы принимать нужные ему законы.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Т
17:35 0 0
Татьяна Завьялова:

Инфорг на батарейках.

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