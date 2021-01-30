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Путин теряет поддержку из-за Навального. Рейтинг президента упал до минимума на фоне протестов

30 Января 2021 419 1 Политика
Путин теряет поддержку из-за Навального. Рейтинг президента упал до минимума на фоне протестов

Власти пытаются убедить россиян, что на митинги по всей России вышло не очень много людей. За Владимира Путина голосует гораздо больше, заверял пресс-секретарь президента. Причиной подобного противопоставления и желания подчеркнуть широкую поддержку Путину могло стать конкретное обстоятельство – рейтинг президента резко покатился вниз. Опрос Фонда общественного мнения, проведенный 22-24 января (то есть сразу после акций протеста), показал, что президенту доверяет минимальное количество россиян c 2013 года.

Навальный ударил по рейтингу Путина

  • Рейтинг президента Владимира Путина упал в январе до 55% и все ждали, что к февралю главе государства удастся за счет своих действий и инициатив повысить его. Но арест оппозиционера Алексея Навального и последовавшие митинги в 112 городах России не оставили ему шансов, пишет Bloomberg. Согласно последнему опросу ФОМ, одобрение политики Путина снизилось до рекордно низкого значения – 53%.
  • «Расследование Навального (о дворце – подробнее здесь) запустило политический процесс, который обернулся целевым ударом по президентскому рейтингу и лично по репутации Путина», – говорит политолог Илья Гращенков. При этом новые акции 31 января и 3 февраля могут «еще больше содействовать снижению уровня поддержки».
  • Протесты охватили всю Россию – официально они прошли в 112 городах. В некоторых регионах рейтинг Путина на сегодняшний день находится на минимальном уровне. Его было бы недостаточно для того, чтобы на прозрачных честных выборах избраться главой государства. Так, например, на Северо-Западе, Дальнем Востоке и в Сибири рейтинг Путина составляет 25-35%.
  • Политолог Гращенков прогнозирует, что если Кремль продолжит репрессии против граждан, отношение к президенту станет еще хуже. Но, похоже, Путин выбрал «жесткую линию». Как писал Bloomberg со ссылками на источники в Кремле, часть представителей власти считают силовой метод решения проблемы неконструктивным и ведущим в никуда. Однако пока побеждает силовая партия.
  • По словам экономиста Евгения Гонтмахера, оппозиционера Навальный «запустил лавину». Россияне тяжело пережили кризис и лишились 3,5% доходов за год, а по их уровню откатились на десять лет назад – в 2010 год. При этом инфляция и цены естественных монополий увеличились более чем на 100%.

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  • Закрытые опросы Кремля, как писал Bloomberg, показывают растущую популярность Навального и крушение рейтинга Путина. Эти тенденции очень сильно волнуют власть. Из-за спора о тактике действий в элите возникают трещины и разломы. Текущее решение Путина лишь увеличивает поддержку Навального, на стороне которого остается моральное превосходство.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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10:11 1 0
Галина:

Что же будет с Родиной и с нами.

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