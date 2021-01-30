Путин теряет поддержку из-за Навального. Рейтинг президента упал до минимума на фоне протестов 419 1 Политика

Власти пытаются убедить россиян, что на митинги по всей России вышло не очень много людей. За Владимира Путина голосует гораздо больше, заверял пресс-секретарь президента. Причиной подобного противопоставления и желания подчеркнуть широкую поддержку Путину могло стать конкретное обстоятельство – рейтинг президента резко покатился вниз. Опрос Фонда общественного мнения, проведенный 22-24 января (то есть сразу после акций протеста), показал, что президенту доверяет минимальное количество россиян c 2013 года.