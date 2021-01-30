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Путин теряет поддержку из-за Навального. Рейтинг президента упал до минимума на фоне протестов
30 Января 2021 419 1 Политика
Власти пытаются убедить россиян, что на митинги по всей России вышло не очень много людей. За Владимира Путина голосует гораздо больше, заверял пресс-секретарь президента. Причиной подобного противопоставления и желания подчеркнуть широкую поддержку Путину могло стать конкретное обстоятельство – рейтинг президента резко покатился вниз. Опрос Фонда общественного мнения, проведенный 22-24 января (то есть сразу после акций протеста), показал, что президенту доверяет минимальное количество россиян c 2013 года.
Навальный ударил по рейтингу Путина
- Рейтинг президента Владимира Путина упал в январе до 55% и все ждали, что к февралю главе государства удастся за счет своих действий и инициатив повысить его. Но арест оппозиционера Алексея Навального и последовавшие митинги в 112 городах России не оставили ему шансов, пишет Bloomberg. Согласно последнему опросу ФОМ, одобрение политики Путина снизилось до рекордно низкого значения – 53%.
- «Расследование Навального (о дворце – подробнее здесь) запустило политический процесс, который обернулся целевым ударом по президентскому рейтингу и лично по репутации Путина», – говорит политолог Илья Гращенков. При этом новые акции 31 января и 3 февраля могут «еще больше содействовать снижению уровня поддержки».
- Протесты охватили всю Россию – официально они прошли в 112 городах. В некоторых регионах рейтинг Путина на сегодняшний день находится на минимальном уровне. Его было бы недостаточно для того, чтобы на прозрачных честных выборах избраться главой государства. Так, например, на Северо-Западе, Дальнем Востоке и в Сибири рейтинг Путина составляет 25-35%.
- Политолог Гращенков прогнозирует, что если Кремль продолжит репрессии против граждан, отношение к президенту станет еще хуже. Но, похоже, Путин выбрал «жесткую линию». Как писал Bloomberg со ссылками на источники в Кремле, часть представителей власти считают силовой метод решения проблемы неконструктивным и ведущим в никуда. Однако пока побеждает силовая партия.
- По словам экономиста Евгения Гонтмахера, оппозиционера Навальный «запустил лавину». Россияне тяжело пережили кризис и лишились 3,5% доходов за год, а по их уровню откатились на десять лет назад – в 2010 год. При этом инфляция и цены естественных монополий увеличились более чем на 100%.
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- Закрытые опросы Кремля, как писал Bloomberg, показывают растущую популярность Навального и крушение рейтинга Путина. Эти тенденции очень сильно волнуют власть. Из-за спора о тактике действий в элите возникают трещины и разломы. Текущее решение Путина лишь увеличивает поддержку Навального, на стороне которого остается моральное превосходство.
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