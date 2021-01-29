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Путин посещал «дворец» в Геленджике. «Медуза» узнала новые подробности

29 Января 2021 285 1 Политика
Путин посещал «дворец» в Геленджике. «Медуза» узнала новые подробности

Президент России Владимир Путин посещал дворец в Геленджике как минимум четыре раза. Об этом изданию «Медуза» рассказали строители резиденции, которыми руководит сотрудник Федеральной службы охраны. Объект под официальным названием «Пансионат "Прасковеевка"» на мысе Идокопас строится и перестраивается уже почти 15 лет. Окончание работ откладывается из-за «хотелок» заказчика – «то ледовый дворец, то еще что-то» приходится достраивать.

Президент во дворце бывал, но редко

  • Строители «дворца Путина» поделились информацией с изданием «Медуза» о самом обсуждаемом доме страны. По их словам президент приезжает в резиденцию нечасто, но бывал в ней, по меньшей мере, четыре раза. Три раза Путин находился во «дворце» с 2007 по 2014 годы. Два визита подтвердил источник, работающий на объекте с 2008 года.
  • Однако каждый раз, когда Путин приезжал в резиденцию, строителей «приходилось куда-то убирать». Проект тем временем представлял главе государства «начальник из ФСО». Также 80 рабочих заставляли посреди ночи в 2014 году перекладывать подсохший рулонный газон. Это потребовалось сделать, поскольку Путин прибыл на мыс Идокопас. Кроме этого рабочие пересаживали деревья перед входом.
  • Расследование оппозиционера Алексея Навального, по словам строителей, увело обсуждение не в ту сторону – в фокусе оказались туалетные ершики, грязевая комната и аквадискотека. На самом деле есть более интересные моменты, которые прошли мимо Навального. Так, например, больше всего денег было потрачено на буронабивные сваи, резервуарный парк с пресной и морской водой, которая хранится специально для бассейна.
  • Аквадискотек со светодинамическим фонтаном и барной стойкой во дворце целых две, хотя рассказали только про одну. Склад грязи нужен для хранения лечебных грязей, объяснил подрядчик строительства.
  • Но и это мелочи – главное то, что под дворцом имеется не только пробуренный в скале выход к морю, но и 16-этажный подземный комплекс с винотекой, эвакуационной штольней, вертикальной лифтовой шахтой и стометровым тоннелем на пляж. В этом тоннеле предполагалось установить траволатор «как в Шереметьево», сказал главный инженер Виктор.
  • Аналогов по сложности и насыщенности в России у дворца «просто нет», подчеркивает главный инженер. Стоимость лифтовых шахт обошлась, как одна-две станции метро. Возможно, из-за подобного масштаба многие строители и рабочие не спрашивали, чей это будет дворец. Люди знали одно – исполнителем выступает ФСО. Именно Служба передавала инженерам и строителям пожелания заказчика.

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  • Вместе с тем строительство не прекращается вот уже 15 лет по причине постоянных «хотелок каких-то» неизвестного заказчика. У проекта нет концепции и «управляющей воли», считают инженеры. Многие помещения давно пришли в упадок и не эксплуатируются. Об этом же рассказали журналисты Mash, которым удалось побывать на объекте и увидеть «бетонные стены».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:43 0 0
рабочий:

Чьи-то мечты о шикарном дворцовом комплексе разбиты..... Рабочих поди кинули, вот и недостроят никак.

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