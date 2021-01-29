Путин посещал «дворец» в Геленджике. «Медуза» узнала новые подробности 285 1 Политика

Президент России Владимир Путин посещал дворец в Геленджике как минимум четыре раза. Об этом изданию «Медуза» рассказали строители резиденции, которыми руководит сотрудник Федеральной службы охраны. Объект под официальным названием «Пансионат "Прасковеевка"» на мысе Идокопас строится и перестраивается уже почти 15 лет. Окончание работ откладывается из-за «хотелок» заказчика – «то ледовый дворец, то еще что-то» приходится достраивать.