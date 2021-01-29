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«Остудить народный гнев». Bloomberg узнал о беспокойстве властей по поводу митингов
29 Января 2021 139 0 Политика
Масштаб протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного сразу после прибытия в Россию, вызвал беспокойство у Кремля. По словам источников Bloomberg, власти задумались над тем, как можно снизить уровень общественного недовольства, которое они связывают не с нарушением прав и действиями правоохранительных органов, а с упавшими доходами и ограничениями из-за пандемии.
Способ «остудить народный гнев»
- В Кремле серьезно обеспокоились после митингов 23 января, которые охватили 112 городов и стали самыми масштабными со времен распада Советского Союза. «Народный гнев», по мнению собеседников агентства Bloomberg, вызван рекордным падением уровня жизни (об этом мы рассказываем здесь) и ограничений, связанных с пандемией.
- Показательно, что источники не говорят о нарушениях законов при аресте оппозиционера Алексея Навального, многочисленных процессуальных нарушениях во время суда над ним, а также о его удержании в СИЗО вопреки сложившейся практике. Тем самым представители власти исключают моральную сторону протеста и концентрируются сугубо на материальных предпосылках.
- Несмотря на видимость монолита во властных кругах, «вызов, брошенный Навальным», усилил напряженность в элите. Некоторые люди во власти считают, что необходимо предпринимать меры для снижения социальной напряженности, тогда как другие являются сторонниками «жесткой позиции» и фактически поддерживают репрессии против граждан.
- Нацеленность на силовое подавление протеста только усугубит недовольство и укрепит популярность Навального, считают «голуби» в Кремле. Более того, закрытые опросы для Кремля показали, что среди молодежи власти не имеют поддержки, а Навальный пользуется большой популярностью. Отсюда стратегия представить протест как бунт молодежи и установить контроль над ней с помощью родителей и учебных заведений.
- О растущем страхе властей говорят многочисленные обыски и уголовные дела против соратников и сторонников Навального. Однако, по словам главы региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, репрессии вскоре прекратятся, поскольку власти «выпустят пар и устанут».
- Тем не менее источники Reuters ранее говорили, что Кремль оставит Навального в СИЗО даже в случае длительных протестов. Оппозиционер «уже начал быть угрозой», заявил один из чиновников. Поэтому его необходимо изолировать, пока не пройдут выборы в Госдуму в сентябре.
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- Между тем Кремль понимает, что уверенно выиграть выборы «Единая Россия» не сможет. В связи с этим власти будут сушить явку до 45% и рассчитывают на получение партией власти 45% голосов (около 250 мандатов). Партийным функционерам дана команда не мобилизовывать граждан на выборы, но призывать голосовать исключительно убежденных сторонников, чтобы на выходе не получился «опрокидывающий» результат.
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