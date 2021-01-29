«Остудить народный гнев». Bloomberg узнал о беспокойстве властей по поводу митингов 139 0 Политика

Масштаб протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного сразу после прибытия в Россию, вызвал беспокойство у Кремля. По словам источников Bloomberg, власти задумались над тем, как можно снизить уровень общественного недовольства, которое они связывают не с нарушением прав и действиями правоохранительных органов, а с упавшими доходами и ограничениями из-за пандемии.