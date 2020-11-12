Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
12 НОЯ, 15:18 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

12 НОЯ, 15:18 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Путин просит о помощи. Россия оказалась неспособна производить вакцину

12 Ноября 2020 167 0 Политика
Путин просит о помощи. Россия оказалась неспособна производить вакцину

Российские власти и лично президент Владимир Путин устроили большой пиар вокруг изобретения «первой в мире» вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако, как и любой пиар властей, акция была направлена не на решение проблемы, а на повышение рейтинга первого лица. В реальности все разговоры о скорой вакцинации – не более чем пустые слова. Поскольку есть один объективный факт – у России нет промышленных мощностей для производства собственной вакцины. Помочь с ее массовым выпуском Путин попросил президента Франции Эмманюэля Макрона. Но тот решил посоветоваться с научным сообществом.

Изобрести вакцину можно, произвести – нельзя

  • Президент Путин своей политикой давно загнал Россию в глубокую изоляцию. Просьба о помощи и сотрудничестве из этой изоляции выглядит проявлением слабости и не самодостаточности страны. Хотя это вполне нормально – все международные отношения в современном мире строятся на кооперации в самых разных отраслях. Однако обстоятельства вынуждают Путина нарушать собственные принципы – он обещал начать вакцинацию от коронавируса до конца года, но произвести необходимое количество доз страна не в состоянии.
  • Французское издание Challenges рассказало, что в ходе переговоров Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном российский лидер попросил французского коллегу помочь – привлечь к производству вакцины «Спутник V» «Институт Пастера». Поскольку вакцину изобрел институт им. Николая Гамалеи, который в свое время защитил репутацию Луи Пастера в Европе, просьба Путина определенно дает французским ученым возможность с благородством отплатить России по историческому счету.
  • Но Макрон, как отмечают источники Challenges, уклонился от четкого ответа и пообещал Путину обсудить возможность сотрудничества с научным сообществом. Франция с октября месяца по разным каналам получает запросы на массовое производство российской вакцины, однако пока не дала согласия. И ее можно понять – «первая в мире» вакцина от коронавируса до сих пор не прошла третью фазу испытаний и может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.
  • Президент Путин 29 октября проговорился, что у России нет оборудования для массового производства «Спутник V». «Здесь есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием необходимого оборудования», – сказал президент. Однако он заверил – вакцина эффективна и безопасна. Более того, Россия сохранила традиции советской науки.
  • По данным The Bell, при попытке производства вакцины возникли проблемы с отладкой биореактора. В результате не удалось стабилизировать вакцину – дозы имеют разные характеристики, а многие из них не соответствуют требованиям. Тем не менее к декабрю планируется произвести 5-6 млн доз. Российские медики уже начали получать прививки. Сообщения о том, что они после них заболевают коронавирусом, говорит о технических проблемах на производстве.
  • Между тем, в Российском фонде прямых инвестиций, который участвовал в разработке и продвижении вакцины, говорят, что в 2021 году произведут 500 млн доз. В частности, за счет производства за рубежом.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Доллары скупают миллионами перед новым падением рубля

Доллары скупают миллионами перед новым падением рубля
Экономика

Набиуллина объяснила, зачем напечатала 2 трлн рублей и какие риски это несет

Набиуллина объяснила, зачем напечатала 2 трлн рублей и какие риски это несет
Экономика

Путин переиграл сам себя. Эрдоган вводит войска в Карабах

Путин переиграл сам себя. Эрдоган вводит войска в Карабах
Политика 2

Путин переедет в новый бункер. Он защитит его от ядерного удара

Путин переедет в новый бункер. Он защитит его от ядерного удара
Политика 4

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ

Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ

Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске

Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске

Новости дня

14:39 Собянин: Новый год надо праздновать дома Собянин: Новый год надо праздновать дома
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:10 Правительство продлило налоговые каникулы для некоторых компаний Правительство продлило налоговые каникулы для некоторых компаний
11:09 В России за сутки выявили более 21 тыс. случаев COVID-19 В России за сутки выявили более 21 тыс. случаев COVID-19
10:52 Россиянам могут разрешить водить автомобиль с 17 лет Россиянам могут разрешить водить автомобиль с 17 лет
10:25 Гинцбург рассказал, почему стало трудно бороться с COVID-19 Гинцбург рассказал, почему стало трудно бороться с COVID-19
09:35 Минобрнауки приказало вузам Москвы и Петербурга перейти на удаленку Минобрнауки приказало вузам Москвы и Петербурга перейти на удаленку
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11 НОЯ, 19:26 Собянин запретил проводить массовые новогодние мероприятия Собянин запретил проводить массовые новогодние мероприятия

Узнай, страна!

11 НОЯ, 20:13 Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11 НОЯ, 12:05 Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске
11 НОЯ, 11:43 Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации
11 НОЯ, 11:01 Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске
10 НОЯ, 14:47 Николай Комлев: культура будет прирастать цифрой Николай Комлев: культура будет прирастать цифрой
10 НОЯ, 12:37 Новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе начали строить в Приморском крае Новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе начали строить в Приморском крае
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
10 НОЯ, 12:22 Открытие Западного обхода города Иваново в два раза сократило время в пути транзитных автомобилей Открытие Западного обхода города Иваново в два раза сократило время в пути транзитных автомобилей
10 НОЯ, 12:01 Самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее Самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее
09 НОЯ, 19:16 Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах
09 НОЯ, 18:30 Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter