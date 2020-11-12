Путин просит о помощи. Россия оказалась неспособна производить вакцину 167 0 Политика

Российские власти и лично президент Владимир Путин устроили большой пиар вокруг изобретения «первой в мире» вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако, как и любой пиар властей, акция была направлена не на решение проблемы, а на повышение рейтинга первого лица. В реальности все разговоры о скорой вакцинации – не более чем пустые слова. Поскольку есть один объективный факт – у России нет промышленных мощностей для производства собственной вакцины. Помочь с ее массовым выпуском Путин попросил президента Франции Эмманюэля Макрона. Но тот решил посоветоваться с научным сообществом.