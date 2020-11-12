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Путин просит о помощи. Россия оказалась неспособна производить вакцину
12 Ноября 2020 167 0 Политика
Российские власти и лично президент Владимир Путин устроили большой пиар вокруг изобретения «первой в мире» вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако, как и любой пиар властей, акция была направлена не на решение проблемы, а на повышение рейтинга первого лица. В реальности все разговоры о скорой вакцинации – не более чем пустые слова. Поскольку есть один объективный факт – у России нет промышленных мощностей для производства собственной вакцины. Помочь с ее массовым выпуском Путин попросил президента Франции Эмманюэля Макрона. Но тот решил посоветоваться с научным сообществом.
Изобрести вакцину можно, произвести – нельзя
- Президент Путин своей политикой давно загнал Россию в глубокую изоляцию. Просьба о помощи и сотрудничестве из этой изоляции выглядит проявлением слабости и не самодостаточности страны. Хотя это вполне нормально – все международные отношения в современном мире строятся на кооперации в самых разных отраслях. Однако обстоятельства вынуждают Путина нарушать собственные принципы – он обещал начать вакцинацию от коронавируса до конца года, но произвести необходимое количество доз страна не в состоянии.
- Французское издание Challenges рассказало, что в ходе переговоров Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном российский лидер попросил французского коллегу помочь – привлечь к производству вакцины «Спутник V» «Институт Пастера». Поскольку вакцину изобрел институт им. Николая Гамалеи, который в свое время защитил репутацию Луи Пастера в Европе, просьба Путина определенно дает французским ученым возможность с благородством отплатить России по историческому счету.
- Но Макрон, как отмечают источники Challenges, уклонился от четкого ответа и пообещал Путину обсудить возможность сотрудничества с научным сообществом. Франция с октября месяца по разным каналам получает запросы на массовое производство российской вакцины, однако пока не дала согласия. И ее можно понять – «первая в мире» вакцина от коронавируса до сих пор не прошла третью фазу испытаний и может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.
- Президент Путин 29 октября проговорился, что у России нет оборудования для массового производства «Спутник V». «Здесь есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием необходимого оборудования», – сказал президент. Однако он заверил – вакцина эффективна и безопасна. Более того, Россия сохранила традиции советской науки.
- По данным The Bell, при попытке производства вакцины возникли проблемы с отладкой биореактора. В результате не удалось стабилизировать вакцину – дозы имеют разные характеристики, а многие из них не соответствуют требованиям. Тем не менее к декабрю планируется произвести 5-6 млн доз. Российские медики уже начали получать прививки. Сообщения о том, что они после них заболевают коронавирусом, говорит о технических проблемах на производстве.
- Между тем, в Российском фонде прямых инвестиций, который участвовал в разработке и продвижении вакцины, говорят, что в 2021 году произведут 500 млн доз. В частности, за счет производства за рубежом.
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