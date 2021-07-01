Путин потребовал открыть банковские счета россиян для силовиков
1 Июля 2021 167 0 Экономика
Президент Владимир Путин предложил бороться с мошенниками, крадущими деньги с банковских карт россиян, предоставив правоохранительным органам доступ к банковской тайне. По мнению Путина, если Центробанк имеет право обращаться к силовикам в случае сомнительных операций, то и они тоже должны иметь возможность проверить операции россиян, если они посчитают их сомнительными.
Силовикам откроют банковскую тайну
- Во время «Прямой линии» президент Путин затронул тему мошенничества в банковской сфере. По его словам, рост краж денежных средств с банковских карт россиян связан с «незаконным оборотом личных персональных данных». Но борьба с мошенниками лежит «на стыке полномочий» – Центробанка и правоохранительных органов.
- В этом Путин увидел противоречие: ЦБ защищает банковскую тайну россиян, но оперативным и спецслужбам, чтобы «на ранних стадиях криминальных проявлений вмешиваться в этот процесс» нужен доступ к тайне. Согласно действующему законодательству, получить данные о счетах россиян силовики могут лишь в случае уголовного дела или решения суда.
- Путин считает, что это надо «совершенствовать» – ЦБ должен больше взаимодействовать с силовиками. В частности, Путин считает, что если ЦБ имеет право обращаться в правоохранительные органы по вопросам сомнительных операций, то и «оперативные службы МВД, других органов правопорядка и специальных служб» должны иметь возможность без суда и возбуждения уголовного дела запрашивать у ЦБ нужную информацию по счетам россиян.
- Президент призвал «совершенствовать практику этой работы и нормативную базу», а «на первых порах» наладить процесс легко и быстро. Проблема заключается в том, что мошенники крадут деньги у россиян с помощью социальной инженерии – жертвы сами выдают им информацию о своих картах, а также нередко переводят средства. Каким образом доступ силовиков к банковской тайне россиян поможет изменить эту ситуацию, неясно.
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- Согласно данным ЦБ, в 2020 году мошенники в результате 770 тыс. незаконных операций по чужим картам украли 9,8 млрд руб. у физических лиц. Банки вернули пострадавшим одну десятую этих средств.
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