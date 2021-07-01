Путин потребовал открыть банковские счета россиян для силовиков 167 0 Экономика

Президент Владимир Путин предложил бороться с мошенниками, крадущими деньги с банковских карт россиян, предоставив правоохранительным органам доступ к банковской тайне. По мнению Путина, если Центробанк имеет право обращаться к силовикам в случае сомнительных операций, то и они тоже должны иметь возможность проверить операции россиян, если они посчитают их сомнительными.