Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 ИЮЛ, 10:57 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

01 ИЮЛ, 10:57 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+
﻿

Путин потребовал открыть банковские счета россиян для силовиков

1 Июля 2021 167 0 Экономика
Путин потребовал открыть банковские счета россиян для силовиков

Президент Владимир Путин предложил бороться с мошенниками, крадущими деньги с банковских карт россиян, предоставив правоохранительным органам доступ к банковской тайне. По мнению Путина, если Центробанк имеет право обращаться к силовикам в случае сомнительных операций, то и они тоже должны иметь возможность проверить операции россиян, если они посчитают их сомнительными.

Силовикам откроют банковскую тайну

  • Во время «Прямой линии» президент Путин затронул тему мошенничества в банковской сфере. По его словам, рост краж денежных средств с банковских карт россиян связан с «незаконным оборотом личных персональных данных». Но борьба с мошенниками лежит «на стыке полномочий» – Центробанка и правоохранительных органов.
  • В этом Путин увидел противоречие: ЦБ защищает банковскую тайну россиян, но оперативным и спецслужбам, чтобы «на ранних стадиях криминальных проявлений вмешиваться в этот процесс» нужен доступ к тайне. Согласно действующему законодательству, получить данные о счетах россиян силовики могут лишь в случае уголовного дела или решения суда.
  • Путин считает, что это надо «совершенствовать» – ЦБ должен больше взаимодействовать с силовиками. В частности, Путин считает, что если ЦБ имеет право обращаться в правоохранительные органы по вопросам сомнительных операций, то и «оперативные службы МВД, других органов правопорядка и специальных служб» должны иметь возможность без суда и возбуждения уголовного дела запрашивать у ЦБ нужную информацию по счетам россиян.
  • Президент призвал «совершенствовать практику этой работы и нормативную базу», а «на первых порах» наладить процесс легко и быстро. Проблема заключается в том, что мошенники крадут деньги у россиян с помощью социальной инженерии – жертвы сами выдают им информацию о своих картах, а также нередко переводят средства. Каким образом доступ силовиков к банковской тайне россиян поможет изменить эту ситуацию, неясно.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Согласно данным ЦБ, в 2020 году мошенники в результате 770 тыс. незаконных операций по чужим картам украли 9,8 млрд руб. у физических лиц. Банки вернули пострадавшим одну десятую этих средств.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«Газпром» взвинтил цены на газ в Европе до максимума за 13 лет

«Газпром» взвинтил цены на газ в Европе до максимума за 13 лет
Экономика

Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие

Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие
Политика 11

Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики

Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики
Экономика 1

«Прийти за деньгами – дело несложное». Путин исключил дешевые кредиты из-за угрозы банкам

«Прийти за деньгами – дело несложное». Путин исключил дешевые кредиты из-за угрозы банкам
Экономика

Узнай, страна!

В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»

В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»

В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов

В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов

Новости дня

10:17 Ревакцинацию от коронавируса в Москве будут делать раз в полгода Ревакцинацию от коронавируса в Москве будут делать раз в полгода
«Газпром» взвинтил цены на газ в Европе до максимума за 13 лет
«Газпром» взвинтил цены на газ в Европе до максимума за 13 лет
00:23 В России выросли реальные зарплаты В России выросли реальные зарплаты
30 ИЮН, 18:54 Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть эксперта, назвавшего слова Сечина «туфтой» в эфире Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть эксперта, назвавшего слова Сечина «туфтой» в эфире
30 ИЮН, 17:53 Чехия нашла способ остановить работу «Северного потока-2» Чехия нашла способ остановить работу «Северного потока-2»
30 ИЮН, 15:39 «Что-то обещал». Ответ Путина о росте цен на стройматериалы не совсем устроил москвичку «Что-то обещал». Ответ Путина о росте цен на стройматериалы не совсем устроил москвичку
30 ИЮН, 14:47 На «Прямой линии» с Путиным случайно показали номера телефонов задающих вопросы На «Прямой линии» с Путиным случайно показали номера телефонов задающих вопросы
Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие
Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие
30 ИЮН, 14:31 Путин: разовые выплаты на подготовку к школе нужно выделять на детей с 6 лет Путин: разовые выплаты на подготовку к школе нужно выделять на детей с 6 лет

Узнай, страна!

30 ИЮН, 23:58 В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос» В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»
Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики
Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики
30 ИЮН, 23:24 В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов
30 ИЮН, 19:18 В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе
29 ИЮН, 18:42 В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства
29 ИЮН, 15:52 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5
29 ИЮН, 12:11 В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков
ЦБ РФ и НПФ подготовили новую пенсионную реформу
ЦБ РФ и НПФ подготовили новую пенсионную реформу
28 ИЮН, 23:42 В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса
28 ИЮН, 23:04 В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel
28 ИЮН, 19:35 В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий
25 ИЮН, 14:54 ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter