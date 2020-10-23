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Путин потерял веру в восстановление экономики России
23 Октября 2020 223 0 Экономика
Правительство и Росстат напрасно старались приукрасить картину и убедить президента в восстановлении российской экономики. На совещании по экономическим вопросам Владимир Путин показал, что не особо верит в «победные реляции» кабинета Михаила Мишустина. Глава государства констатировал реальность – экономика России так и не смогла перейти к устойчивому росту после рекордного обвала весной этого года.
Президент старается говорить правду
- Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, своим помощником по экономическим вопросам Максимом Орешкиным и другими чиновниками. По словам президента, восстановление есть «по ряду позиций», например в обрабатывающей промышленности динамика в августе-сентябре была около уровней прошлого года. Грузооборот на железной дороге тоже увеличился. Но в целом «экономика не перешла к устойчивому, долгосрочному подъему».
- Так, к примеру, на рынке труда ситуация только ухудшается. С начала года, по данным Минэкономразвития, работы лишились 1,3 млн человек, а уровень безработицы вырос в 1,5 раза, до 6,3%. И в сентябре, отметил Путин, ее уровень «практически не снизился». Хватает проблем и с потребительским спросом, который «постепенно восстанавливается».
- Однако у всего этого, по мнению Путина, одна причина – эпидемиологическая обстановка в стране. На встрече с олигархами ранее президент называл ее «крайне напряженной» и призывал готовиться к худшему. Правда, олигархам президент рассказывал об ухудшении мировой конъюнктуры из-за локальных локдаунов в развитых экономиках. На этот раз Путин отметил, что и в стране все плохо – пандемия сказывается на работе малого и среднего бизнеса в сере торговли, транспорта, оказания услуг.
- В действительности, даже по данным Росстата, никакого восстановления доходов россиян не произошло: после падения на 8,4% во втором квартале они упали еще на 4,8% в третьем. В августе прекратился рост реальных зарплат, а в сентябре начался спад розничной торговли – она сократилась на 3%. И все это на фоне рекордной закредитованности россиян, которые должны банкам 20,6 трлн руб.
- Несмотря на то, что Путин отказался вводить карантин из опасений, что люди выйдут на улицу протестовать, пандемия делает свое дело – 17 тыс. заболеваний в сутки приводит к спаду деловой активности граждан. При этом Путин призвал власти держать «наготове» механизмы реагирования на риски, «инструменты поддержки граждан и бизнеса». Механизм один – он называется Фонд национального благосостояния. Но тратить из него деньги на поддержку россиян Путин запретил.
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