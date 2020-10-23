Путин потерял веру в восстановление экономики России 223 0 Экономика

Правительство и Росстат напрасно старались приукрасить картину и убедить президента в восстановлении российской экономики. На совещании по экономическим вопросам Владимир Путин показал, что не особо верит в «победные реляции» кабинета Михаила Мишустина. Глава государства констатировал реальность – экономика России так и не смогла перейти к устойчивому росту после рекордного обвала весной этого года.