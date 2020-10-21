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Доходы россиян снова рекордно упали. Власти расписались в беспомощности
21 Октября 2020 1388 2 Экономика
Стабильность в России давно стала стабильным падением всех важных показателей – от численности населения до доходов россиян. Уровень жизни беспрепятственно со стороны властей продолжает деградировать. По данным Росстата, в третьем квартале реальные располагаемые доходы населения снова обрушились – теперь на 4,8%. Но после крушения на 8,4% во втором квартале статистика выглядит как приговор политике властей.
Доходы обнуляют вместе с Путиным
- В третьем квартале россияне вышли из самоизоляции и карантина, экономика попыталась отыграть падение, произошел всплеск потребительской активности. Но все это не спасло доходы россиян, которые в очередной раз обрушились – теперь на 4,8%.
- Более того, статистическое ведомство еще раз пересчитало доходы во втором квартале и ухудшило свою оценку с 8% до 8,4%. Таким образом, россияне сейчас переживают самое большое падение доходов с 1990-х годов, которыми их бесконечно стращают власти.
- Однако Росстат в упор не видит 20,5 млн россиян, которые живут менее чем на 12130 рублей в месяц, то есть находятся за чертой бедности. Ведомство рапортует, что 144 млн россиян живут в среднем на 35043 рубля в месяц. Возможно, статистическую картину сильно портит чудовищное расслоение российского общества на бедных и богатых.
- Но даже и эта сумма – 35043 рубля – если ее поделить на месяц, показывает, насколько бедным является российский народ. В пересчете на доллары россияне живут всего на 14 долларов в день. Это лучше, чем в Африке, но крайне скорбный результат для «великой державы», которая на поверку оказывается экономическим карликом с нищим населением.
- Цифры Росстата для многих абстракция – что такое 8,4% или 4,8%? Будет правильнее назвать, сколько в денежном выражении потеряли россияне. По подсчетам Центра конъюнктурных исследований ВШЭ, россияне уже недосчитались 2 трлн руб. доходов.
- Самое обидное, что власти решили навязывать россиянам нелепую установку: «не жили хорошо, нечего и начинать». Своей геополитической авантюрой и вмешательством в украинский кризис в 2014 году власть нанесла сокрушительный удар по доходам россиян. С 2014 по 2017 год они упали на 8,3% и не отжались. В 2018-2019 годах кошельки россиян припухли на ничтожные 0,1% и 1% соответственно. Не прошло и года, как они рушатся на 8,4% за один квартал, а потом еще на 4,8%.
- Сегодня каждый россиянин кладет в кошелек на 10% меньше, чем он это делал в 2013 году. Естественно, людям ничего не остается, как заниматься народным видом спорта – затягивать пояса. Потребление за 9 месяцев сократилось непропорционально падению доходов – на 4,8%, или 1,2 трлн руб. Но потребление поддержано не доходами, а кредитами, рост которых заставляет аналитиков хвататься за голову.
- Власти вынудили россиян экономить на еде (-3,6%) и непродовольственных товарах (-1,3%). По данным «Ромира», доходы сокращаются даже у тех, кто не потерял работу. Свободных денег – остатка после выплаты всех обязательных платежей – стало в два раза меньше.
- Настроение у россиян в связи с этим крайне пессимистичное – по данным исследования ЦКИ ВШЭ, 90% населения не ждут улучшения своего материального положения, 38% говорят об ухудшении материального положения, 68% видят негативные изменения в экономике. Ожидания сводятся к дальнейшей деградации экономики (36%) и финансовым проблемам у себя (23%). Общероссийского кризиса ждут 15%, что говорит о новом восприятии в сознании людей – государство стало совершенно отдельным от народа и его судьбы.
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Зато в ТВ-программе "60 минут" сейчас обсуждают проблемы Украины... В России - всё зашибись?!
Ну вот мы подошли вплотную к заветной мечте-деньги это полная бессмысленница- это просто условность чем одна бумажка отличалась от другой на первой цифра один (рубль-доллар) на другой цифра сто-! Банкнота не первая ни вторая ни чему не соответствует-ну да бог бы с ними их хотябы можно было взять в руки - а цифровые (карточки)-что мы держим в руках? Просто доступ к банковскому счету на котором какие-то цифры-и мы верим что это деньги- отключили электричество- и нет денег. И что приятно в этом случае наступает коммунизм и для меня и для Чубайса и для Сечена - для всего Человечества !!!! Vau !