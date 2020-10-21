Доходы россиян снова рекордно упали. Власти расписались в беспомощности 1388 2 Экономика

Стабильность в России давно стала стабильным падением всех важных показателей – от численности населения до доходов россиян. Уровень жизни беспрепятственно со стороны властей продолжает деградировать. По данным Росстата, в третьем квартале реальные располагаемые доходы населения снова обрушились – теперь на 4,8%. Но после крушения на 8,4% во втором квартале статистика выглядит как приговор политике властей.