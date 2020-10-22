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Испугались «убить экономику». Карантин не введут, даже если коек не останется
22 Октября 2020 470 0 Политика
Власти окончательно отказались от введения нового карантина, несмотря на то, что во многих регионах заканчиваются койки для больных коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил на встрече с РСПП, что «жестких, тотальных ограничительных мер» в России не будет. Источники в регионах говорят, что местные власти восприняли это заявление как снятие с себя политической и финансовой ответственности. Поэтому на введение ограничений могут пойти только те губернаторы, которым «наплевать на свое будущее». А таковых тоже нет.
Кто введет карантин – тот сам виноват
- Президент Владимир Путин послал регионам два сигнала. Первый – «жестких, тотальных ограничительных мер» федеральная власть в связи со второй волной коронавируса не планирует. Второй – приоритетом для региональных властей должна быть «защита жизни и здоровья наших людей».
- В регионах «защита жизни и здоровья» упирается в число свободных коек для лечения заболевших коронавирусом. В большинстве регионов России коечный фонд занят на 90-100% (Новосибирская, Ульяновская, Воронежская, Орловская, Магаданская, Тюменская, Самарская области, Приморский край, Крым, Бурятия и т.д.). Только в Москве свободно 50%. Даже во втором по темпам распространения вируса Санкт-Петербурге этот показатель уже намного ниже – 18%. По идее это должно быть основанием для введения карантина. Но, как пишет «Коммерсант», региональные власти больше не рассматривают такую перспективу.
- По словам источников, весной Путин смотрел из каждого телевизора и брал на себя «и репутационные издержки, и финансовую ответственность». Однако даже тогда недовольство приняли на себя региональные власти. «Сейчас пойти на резкий шаг может только губернатор, которому наплевать на его будущее», – отмечают представители регионов.
- При этом регионы находятся между двух огней: с одной стороны, федеральные власти говорят, что научились прогнозировать рост больных и оперативно развертывать койки. Но с другой стороны, коек не хватает, а по поводу прогнозирования в Кремле и Белом доме сильно преувеличивают. Поэтому если какой-либо регион введет карантин, это будет значить для Кремля, что он «не справляется с ситуацией».
- Есть и другая проблема – экономика. Период «нерабочих дней» весной обошелся регионам в 512 млрд руб., которые пришлось компенсировать из федерального бюджета. Теперь Минфин намекает, что больше подобных щедрых подарков делать не будет. А значит, регионы рискуют «убить экономику» резкими действиями. Выбирая между политическими и экономическими последствиями, с одной стороны, и «защитой жизни и здоровья» людей, с другой, власти предпочитают пожертвовать вторым ради первого. Однако в итоге они могут потерять и то, и другое.
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