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Испугались «убить экономику». Карантин не введут, даже если коек не останется

22 Октября 2020 470 0 Политика
Испугались «убить экономику». Карантин не введут, даже если коек не останется

Власти окончательно отказались от введения нового карантина, несмотря на то, что во многих регионах заканчиваются койки для больных коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил на встрече с РСПП, что «жестких, тотальных ограничительных мер» в России не будет. Источники в регионах говорят, что местные власти восприняли это заявление как снятие с себя политической и финансовой ответственности. Поэтому на введение ограничений могут пойти только те губернаторы, которым «наплевать на свое будущее». А таковых тоже нет.

Кто введет карантин – тот сам виноват

  • Президент Владимир Путин послал регионам два сигнала. Первый – «жестких, тотальных ограничительных мер» федеральная власть в связи со второй волной коронавируса не планирует. Второй – приоритетом для региональных властей должна быть «защита жизни и здоровья наших людей».
  • В регионах «защита жизни и здоровья» упирается в число свободных коек для лечения заболевших коронавирусом. В большинстве регионов России коечный фонд занят на 90-100% (Новосибирская, Ульяновская, Воронежская, Орловская, Магаданская, Тюменская, Самарская области, Приморский край, Крым, Бурятия и т.д.). Только в Москве свободно 50%. Даже во втором по темпам распространения вируса Санкт-Петербурге этот показатель уже намного ниже – 18%. По идее это должно быть основанием для введения карантина. Но, как пишет «Коммерсант», региональные власти больше не рассматривают такую перспективу.
  • По словам источников, весной Путин смотрел из каждого телевизора и брал на себя «и репутационные издержки, и финансовую ответственность». Однако даже тогда недовольство приняли на себя региональные власти. «Сейчас пойти на резкий шаг может только губернатор, которому наплевать на его будущее», – отмечают представители регионов.
  • При этом регионы находятся между двух огней: с одной стороны, федеральные власти говорят, что научились прогнозировать рост больных и оперативно развертывать койки. Но с другой стороны, коек не хватает, а по поводу прогнозирования в Кремле и Белом доме сильно преувеличивают. Поэтому если какой-либо регион введет карантин, это будет значить для Кремля, что он «не справляется с ситуацией».
  • Есть и другая проблема – экономика. Период «нерабочих дней» весной обошелся регионам в 512 млрд руб., которые пришлось компенсировать из федерального бюджета. Теперь Минфин намекает, что больше подобных щедрых подарков делать не будет. А значит, регионы рискуют «убить экономику» резкими действиями. Выбирая между политическими и экономическими последствиями, с одной стороны, и «защитой жизни и здоровья» людей, с другой, власти предпочитают пожертвовать вторым ради первого. Однако в итоге они могут потерять и то, и другое.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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