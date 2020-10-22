Испугались «убить экономику». Карантин не введут, даже если коек не останется 470 0 Политика

Власти окончательно отказались от введения нового карантина, несмотря на то, что во многих регионах заканчиваются койки для больных коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил на встрече с РСПП, что «жестких, тотальных ограничительных мер» в России не будет. Источники в регионах говорят, что местные власти восприняли это заявление как снятие с себя политической и финансовой ответственности. Поэтому на введение ограничений могут пойти только те губернаторы, которым «наплевать на свое будущее». А таковых тоже нет.