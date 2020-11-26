Путин перевел больницы и школы на отечественную ОС «Аврора» 35 0 Экономика

Президент России Владимир Путин распорядился к 2022 году внедрить во всех больницах, школах и вузах отечественную операционную систему «Аврора». Соответствующее поручение появилось на сайте Кремля в четверг, 26 ноября. Доход от внедрения системы получит «Ростелеком», который и станет оператором установки ОС.