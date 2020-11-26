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Путин перевел больницы и школы на отечественную ОС «Аврора»
26 Ноября 2020 35 0 Экономика
Президент России Владимир Путин распорядился к 2022 году внедрить во всех больницах, школах и вузах отечественную операционную систему «Аврора». Соответствующее поручение появилось на сайте Кремля в четверг, 26 ноября. Доход от внедрения системы получит «Ростелеком», который и станет оператором установки ОС.
Всем грозит «Аврора»
- Президенту Владимиру Путину не нравится, что российскую ОС «Аврора», разработанную на платформе Sailfish бывшими сотрудниками Nokia (то есть отечественная она весьма условно), используют не очень широко. Он распорядился «существенно раширить» круг использования за счет школ, вузов и больниц.
- Поручение Путин опубликовал 26 ноября, а ответственным за него назначил «Ростелеком». До 1 ноября 2021 года глава «Ростелекома» Михаил Осеевский и премьер Михаил Мишустин должны подготовить предложение по импортозамещению иностранного программного обеспечения.
- Путин требует, чтобы все бюджетные организации страны перешли на отечественные технические устройства и пользовались «Авророй». Опыт уже есть – российскую технику закупали для переписи населения, которая предстоит стране в 2021 году.
- Сразу после «освоения» и принуждения бюджетного сектора власти собираются распространить требования на отдельные сектора экономики. Все владельцы критической инфраструктуры должны будут перейти на отечественное оборудование и софт. Такое предложение сделало Минкомсвязь. Также об этом говорится в законе о безопасности КИИ.
- На российскую компьютерную технику придется переходить следующим отраслям: связь, транспорт, энергетика, банковская и финансовая система, ТЭК, оборонная и атомная промышленность, металлургия, горнодобывающая и химическая промышленность, здравоохранение и наука. Полный переход запланирован по новым срокам на 2024 по программному обеспечению и на 2025 по оборудованию. Ранее стало известно, что из-за требования по установке российского ПО на гаджеты в России может случиться дефицит бытовой техники уже с 1 января 2021 года.
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