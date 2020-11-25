Путин может оставить россиян без телевизоров 517 0 Экономика

Президент Владимир Путин обязал производителей и поставщиков гаджетов предустанавливать на всю технику российское программное обеспечение. Соответствующий закон затрагивает смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры с функций Smart TV. Нововведение вступит в силу в период кризиса – 1 января 2021 года. Однако в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники заявили, что если власти не перенесут сроки реализации закона, российский рынок электроники ждет дефицит.