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Путин может оставить россиян без телевизоров
25 Ноября 2020 517 0 Экономика
Президент Владимир Путин обязал производителей и поставщиков гаджетов предустанавливать на всю технику российское программное обеспечение. Соответствующий закон затрагивает смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры с функций Smart TV. Нововведение вступит в силу в период кризиса – 1 января 2021 года. Однако в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники заявили, что если власти не перенесут сроки реализации закона, российский рынок электроники ждет дефицит.
Российское ПО приведет к дефициту гаджетов
- Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) бьет тревогу – производителям и поставщикам не хватает времени, чтобы выполнить требование властей об установке российского программного обеспечения на все гаджеты.
- Дело в том, что правительство поручило Минцифры определить, какие отечественные программы следует устанавливать на все устройства до 15 декабря. Таким образом, у представителей технологических компаний будет всего 16 дней для их установки. В РАТЭК назвали это «неуважением к индустрии высоких технологий» и попросили предоставить более продолжительный период для подготовки.
- По словам представителя Ассоциации, отрасли необходимо больше времени, чтобы переподписать все договоры, провести тестирование, наладить производство и импорт. Если власти не дадут отсрочки и запретят продавать новую технику, то с 1 января 2021 года в магазинах быстро закончится старая техника, а новой не будет. Это грозит россиянам дефицитом.
- В Минцифры (оно курирует вопросы программного обеспечения) уже допустили перенос проекта на три месяца. Об этом рассказал замминистра цифрового развития Максим Паршин. Для этого депутаты Госдумы подготовят и примут отдельный законопроект. Строго говоря, это будет второй перенос, поскольку первый состоялся 1 июля 2020 года – тогда отсрочку давали на полгода. Но, как становится понятно, новация буксует из-за несвоевременной работы правительства.
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