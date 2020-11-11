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Путин переедет в новый бункер. Он защитит его от ядерного удара
11 Ноября 2020 342 0 Политика
Президент России Владимир Путин обещал россиянам, что они в случае ядерной войны «как мученики» попадут «в рай», а враги России «просто сдохнут». Сам президент, пребывающий в период пандемии в изоляции, спасется от ядерного удара в новом сверхзащищенном пункте управления стратегическими ядерными силами. О завершении его строительства президент рассказал на совещании с руководящим составом Минобороны в среду.
«Абсолютная защита» для Путина
- Президент России, размышлявший в 2018 году, куда отправятся россияне в случае ядерной войны, закончил строить для себя новый бункер – «пункт управления стратегическими ядерными силами». Об этом он доложил чиновникам Минобороны лично, подчеркнув, что его новый командный пункт «обладает практически абсолютной защитой» от любого воздействия.
- Путин также добавил, что у «бункера» повышенная помехоустойчивость и «исключительно высокий» запас прочности. Этим он отличается от других пунктов управления, которые мониторят обстановку и позволяют принимать «обоснованные решения» на основе поступающей информации.
- Глава государства объяснил необходимости нового командного пункта – управлять ядерным оружием нужно будет даже в случае нанесения ядерного удара по России. По его словам, власти отдают себе отчет в том, что «от живучести этих систем (бункеров)» зависит способность сохранять рабочее состояние в «боевых условиях».
- С марта месяца президент большую часть времени проводит в резиденции Ново-Огарево и общается с подчиненными по видеосвязи. Для личного доступа к президенту от подчиненных требуют провести предварительно две недели в самоизоляции. В июле стало известно, что расходы бюджета на содержание президента в первом полугодии выросли в 1,5 раза и достигли 16,6 млрд руб.
- Последние несколько дней Путин много внимания уделяет ядерному оружию. Во вторник, 10 ноября, он провел совещание, посвященное работе ОПК, и напомнил о необходимости и дальше производить гиперзвуковые ракеты. По его словам, именно ядерная триада является ключевой гарантией военной безопасности России.
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