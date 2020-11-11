Путин переедет в новый бункер. Он защитит его от ядерного удара 342 0 Политика

Президент России Владимир Путин обещал россиянам, что они в случае ядерной войны «как мученики» попадут «в рай», а враги России «просто сдохнут». Сам президент, пребывающий в период пандемии в изоляции, спасется от ядерного удара в новом сверхзащищенном пункте управления стратегическими ядерными силами. О завершении его строительства президент рассказал на совещании с руководящим составом Минобороны в среду.