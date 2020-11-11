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Путин победил в гонке вооружений. Россия заплатила за нее 20 трлн рублей

11 Ноября 2020 174 0 Экономика
Путин победил в гонке вооружений. Россия заплатила за нее 20 трлн рублей

Президент Владимир Путин подвел итоги участия России в гонке вооружений, которая развернулась в 2011 году, когда власти приняли решение потратить на производство и закупку нового оружия 20 трлн руб. По словам главы государства, стране больше не нужно втягиваться в «изматывающую гонку вооружений», так как ее оружие «на десятилетия» опередило технологии конкурентов. Примерно на такое же время определи их и долги российских оборонных заводов, которым разрешили в течение 15 лет не возвращать кредиты на 700 млрд руб.

Путин заявил о победе российского оружия

  • Президент провел совещание с руководящим составом Минобороны, руководством федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса во вторник поздно вечером. В своем обращении к коллегам он подчеркнул, что Россия потратила с 2011 года почти 20 трлн руб. на перевооружение и теперь у страны есть «необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов».
  • По словам Путина, Россия впервые в истории не догоняла конкурентов, а создала образцы военной техники, которые на десятилетия опережают западные аналоги. Правда, президент не уточнил, какие именно вооружения он имеет в виду и чем они превосходят западные технологии. Так, например, известно, что у России нет качественного оружия XXI века – дронов. Именно превосходство Турции и стран НАТО в этом компоненте делает армию России уязвимой в потенциальном столкновении.
  • Гарантией военной безопасности России Путин назвал ядерную триаду. Она сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта. «Делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны», – сказал президент.
  • Президент отметил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах достигла 82%. Но армия и флот продолжат получать новые ракетные и авиационные комплексы. Также Путин рассказал о начале боевого дежурства первого полка, оснащенного гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард». Кроме этого, половина соединений РВСН получили комплексы «Ярс», продолжаются испытания ракеты «Сармат», а ВМФ передана новейшая подводная лодка «Борей-А».
  • Вместе с тем стало известно, что оборонным заводам России разрешат в течение 15 лет не возвращать долги в размере 700 млрд руб., которые они накопили, несмотря на вливание 20 трлн руб. на программу перевооружения. Как пишет «Интерфакс», правительство отсрочило выплаты до 2036 года и выдало госгарантии по ним.
  • Заводы получали по 2 трлн руб. ежегодно, но, как заявил вице-премьер Юрий Борисов, отвечающий за ВПК, они «живут впроголодь» из-за необходимости отдавать прибыль банкам. По словам главы ФАС Игоря Артемьева, предприятия оборонно-промышленного комплекса не имеют стратегии по сокращению издержек и повышению эффективности. Оборонным заводам нужны системные реформы для развития, говорил чиновник, подчеркивая их неэффективность и расточительность. Вместо этого проблему заливают деньгами из бюджета и откладывают выплаты по кредитам.
  • Несмотря на заявление Путина об отсутствии необходимости дальше участвовать в гонке вооружений, в 2018 году он анонсировал создание шести видов «супер-оружия». Их на вооружении у России до сих пор нет. Это гиперзвуковые авиационные комплексы «Кинжал»; система «Авангард»; гиперзвуковая ракета «Циркон»; подводный межконтинентальный беспилотник «Посейдон»; ракета с ядерным двигателем «Буревестник», а также межконтинентальная ракета «Сармат». Эксперты называли «Кинжал» и «Сармат» единственными разработками, которые могут появиться на вооружении России в ближайшей перспективе. Все прочие стоит ожидать после 2025 года и ближе к 2030-му. Иначе говоря, гонка ценой в триллионы рублей продолжается.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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