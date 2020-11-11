Путин победил в гонке вооружений. Россия заплатила за нее 20 трлн рублей 174 0 Экономика

Президент Владимир Путин подвел итоги участия России в гонке вооружений, которая развернулась в 2011 году, когда власти приняли решение потратить на производство и закупку нового оружия 20 трлн руб. По словам главы государства, стране больше не нужно втягиваться в «изматывающую гонку вооружений», так как ее оружие «на десятилетия» опередило технологии конкурентов. Примерно на такое же время определи их и долги российских оборонных заводов, которым разрешили в течение 15 лет не возвращать кредиты на 700 млрд руб.