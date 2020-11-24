Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
24 НОЯ, 13:03 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

24 НОЯ, 13:03 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Путин отобрал у Набиуллиной деньги от продажи Сбербанка

24 Ноября 2020 202 1 Экономика
Путин отобрал у Набиуллиной деньги от продажи Сбербанка

Федеральному бюджету России остро необходимы дополнительные поступления – его дефицит в этом году достигнет 4,4 трлн руб., а в следующем составит 2,7 трлн. Поэтому правительство Мишустина повысило налоги и рассчитывает получить на 500 млрд руб. больше в 2021 году. Президент Владимир Путин тоже «скребет по сусекам» – он решил отобрать у Центробанка доход от продажи «Сбербанка» правительству.

Бюджет лучше распорядится деньгами

  • Для начала немного предыстории: весной этого года Центробанк продал контрольный пакет акций «Сбербанка» правительству. Сумма сделки составила 2,1 трлн руб., которые власти достали из Фонда национального благосостояния и передали ЦБ. Однако по закону Банк России должен перечислять в бюджет 75% прибыли, а поскольку акции он в свое время покупал по номинальной цене, то прибыль составила 1,575 трлн руб. Себе ЦБ собирался оставить 300-500 млрд.
  • До ноября это, кажется, устраивало все стороны сделки, пока не стало понятно, что кризис – затяжной и необходимо искать дополнительные источники пополнения бюджета. 23 ноября президент Владимир Путин нашел один такой источник. Он подписал закон «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России"».
  • На самом деле закон вносился в Госдуму и был принят вместе с бюджетом на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Таким образом, Путин распорядился взять с ЦБ 300 млрд руб., которые он получал в рамках сделки по продаже акций «Сбербанка» правительству. Также по распоряжению президента ЦБ не сможет использовать оставшиеся 200 млрд руб. от сделки для покрытия убытков от продажи обанкротившихся банков. Правда, 18 ноября Совет Федерации пообещал ЦБ выделение компенсации до 2023 года.
  • Все изъятые у ЦБ деньги пойдут в доход федерального бюджета 2021-2023 годов, подчеркивалось в пояснительной записке к закону, который подписал Путин. По словам аналитиков, законопроект был внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета, поскольку перед правительством встала задача срочно мобилизовать доходы, которые понадобятся для оказания помощи регионам и финансирования плана по восстановлению экономики.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
10:45 0 0
гость:

цб должен искать другие пути пополнения своего бюджета, а не только за счёт других латать свои финансовые дыры.

Статьи

Европа откажется от российской нефти. Россию призвали готовиться

Европа откажется от российской нефти. Россию призвали готовиться
Экономика

Набиуллина ударила по вкладам. Россияне забрали больше 1 трлн руб. из банков

Набиуллина ударила по вкладам. Россияне забрали больше 1 трлн руб. из банков
Экономика

Путин заявил о риске девальвации. Но не для рубля, который упал на 25%

Путин заявил о риске девальвации. Но не для рубля, который упал на 25%
Экономика 1

Падение экономики России ускорилось. Ни одна отрасль не растет

Падение экономики России ускорилось. Ни одна отрасль не растет
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»

Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»

Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству

Новости дня

12:49 В 2021 году в России размер пенсий увеличит В 2021 году в России размер пенсий увеличит
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:16 Голикова рассказала о сложной ситуации с коронавирусом в РФ Голикова рассказала о сложной ситуации с коронавирусом в РФ
11:49 Российские врачи диагностировали COVID-19 еще у 24326 человек Российские врачи диагностировали COVID-19 еще у 24326 человек
11:14 В "Лукойле" озвучили худший сценарий цен на нефть В "Лукойле" озвучили худший сценарий цен на нефть
10:32 Дональд Трамп разрешил начать передачу власти Джо Байдену Дональд Трамп разрешил начать передачу власти Джо Байдену
23 НОЯ, 20:39 Ученики "Кванториума" стали призерами межрегионального хакатона Ученики "Кванториума" стали призерами межрегионального хакатона
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
23 НОЯ, 19:40 Путин подписал закон об увеличении НДФЛ для богатых россиян Путин подписал закон об увеличении НДФЛ для богатых россиян

Узнай, страна!

12:11 Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол» Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
23 НОЯ, 15:34 Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс" Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"
23 НОЯ, 14:43 Бурятия развивает туристическую отрасль Бурятия развивает туристическую отрасль
23 НОЯ, 11:12 Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске
20 НОЯ, 13:24 ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК? ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК?
20 НОЯ, 12:03 Дагестан собрал богатый урожай хурмы Дагестан собрал богатый урожай хурмы
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
20 НОЯ, 10:45 Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран
19 НОЯ, 20:39 Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону
19 НОЯ, 19:32 Молочные фермы и сырные заводы. Липецкая область развивает АПК Молочные фермы и сырные заводы. Липецкая область развивает АПК
19 НОЯ, 14:15 В ТПП РФ оценили плюсы и минусы "цифрового рубля" В ТПП РФ оценили плюсы и минусы "цифрового рубля"
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter