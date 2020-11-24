Путин отобрал у Набиуллиной деньги от продажи Сбербанка 202 1 Экономика

Федеральному бюджету России остро необходимы дополнительные поступления – его дефицит в этом году достигнет 4,4 трлн руб., а в следующем составит 2,7 трлн. Поэтому правительство Мишустина повысило налоги и рассчитывает получить на 500 млрд руб. больше в 2021 году. Президент Владимир Путин тоже «скребет по сусекам» – он решил отобрать у Центробанка доход от продажи «Сбербанка» правительству.