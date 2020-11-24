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Путин отобрал у Набиуллиной деньги от продажи Сбербанка
24 Ноября 2020 202 1 Экономика
Федеральному бюджету России остро необходимы дополнительные поступления – его дефицит в этом году достигнет 4,4 трлн руб., а в следующем составит 2,7 трлн. Поэтому правительство Мишустина повысило налоги и рассчитывает получить на 500 млрд руб. больше в 2021 году. Президент Владимир Путин тоже «скребет по сусекам» – он решил отобрать у Центробанка доход от продажи «Сбербанка» правительству.
Бюджет лучше распорядится деньгами
- Для начала немного предыстории: весной этого года Центробанк продал контрольный пакет акций «Сбербанка» правительству. Сумма сделки составила 2,1 трлн руб., которые власти достали из Фонда национального благосостояния и передали ЦБ. Однако по закону Банк России должен перечислять в бюджет 75% прибыли, а поскольку акции он в свое время покупал по номинальной цене, то прибыль составила 1,575 трлн руб. Себе ЦБ собирался оставить 300-500 млрд.
- До ноября это, кажется, устраивало все стороны сделки, пока не стало понятно, что кризис – затяжной и необходимо искать дополнительные источники пополнения бюджета. 23 ноября президент Владимир Путин нашел один такой источник. Он подписал закон «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России"».
- На самом деле закон вносился в Госдуму и был принят вместе с бюджетом на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Таким образом, Путин распорядился взять с ЦБ 300 млрд руб., которые он получал в рамках сделки по продаже акций «Сбербанка» правительству. Также по распоряжению президента ЦБ не сможет использовать оставшиеся 200 млрд руб. от сделки для покрытия убытков от продажи обанкротившихся банков. Правда, 18 ноября Совет Федерации пообещал ЦБ выделение компенсации до 2023 года.
- Все изъятые у ЦБ деньги пойдут в доход федерального бюджета 2021-2023 годов, подчеркивалось в пояснительной записке к закону, который подписал Путин. По словам аналитиков, законопроект был внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета, поскольку перед правительством встала задача срочно мобилизовать доходы, которые понадобятся для оказания помощи регионам и финансирования плана по восстановлению экономики.
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цб должен искать другие пути пополнения своего бюджета, а не только за счёт других латать свои финансовые дыры.