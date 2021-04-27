Путин отказался говорить с Зеленским о конфликте в Донбассе 150 0 Политика

Президент России Владимир Путин не может на потенциальной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждать урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, Москва не является стороной конфликта, поэтому говорить Путин с Зеленским могут только по поводу «проблематики двусторонних отношений».