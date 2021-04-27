Путин отказался говорить с Зеленским о конфликте в Донбассе
27 Апреля 2021 150 0 Политика
Президент России Владимир Путин не может на потенциальной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждать урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, Москва не является стороной конфликта, поэтому говорить Путин с Зеленским могут только по поводу «проблематики двусторонних отношений».
Путин не будет говорить о Донбассе
- В Кремле приветствуют решение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с Владимиром Путиным. Однако предупреждают – говорить об урегулировании конфликта в Донбассе российский президент не будет. Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
- Военный конфликт в Донбассе уже унес 14 тыс. жизней и вышел на новый уровень эскалации весной 2021 года, когда Россия сконцентрировала крупную группировку войск у границ Украины. Несмотря на это и заявления из Кремля, что Москва будет поддерживать «соотечественников» за рубежом, в том числе в Донбассе и положит «конец Украине», Песков продолжает повторять: Россия «не является стороной конфликта».
- Диалог между Путиным и Зеленским «может касаться только проблематики двусторонних отношений», считают в Кремле. Также этот диалог «не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины».
- В Москве убеждены – «единственным правильным шагом» со стороны Украины будет «реализация положений минского комплекса мер». Как и прежде, Кремль настаивает на «прямом диалоге» Киева с сепаратистами – руководством самопровозглашенных республик.
- Россия решила отвести войска от границы с Украиной после послания президента Путина федеральному собранию. 23 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что группировка войск справилась с целью и может возвращаться в места постоянной дисклокации. Однако эксперты считают, что войска могут вернуться на исходные позиции в считанные дни.
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- Президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин на это отреагировал словами, что он ждет украинского коллегу в Москве «в любое удобное время». После этого Зеленский в интервью Financial Times отметил, что «место не имеет значения, речь идет о содержании». Он поручил организовать личную встречу с российским президентом в ближайшее время.
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